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Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе

29 апреля 2020, 20:40




Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S20 Ultra продолжают засыпать компанию различными жалобами на проблемы в работе смартфона. Ранее говорилось о том, что пользователи, купившие Galaxy S20 Ultra с чипсетом Exynos, столкнулись с массой проблем с производительностью, батареей и нагревом смартфона. Теперь появились сообщения о новой проблеме - разбиении стекла камеры смартфона, которое происходит без всякой видимой на то причины.

Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе


Большинство пользователей столкнулись с тем, что стекло на камере их смартфона неожиданно разбилось. При этом телефон они не роняли и используют качественный чехол смартфона. По словам пользователей, все начинается с небольшой трещины на стекле, а затем ситуация заметно ухудшается. Пока обладателям флагмана приходится ремонтировать гаджет за свой счет, поскольку доказать, что поломка такого рода - это дефект, очень сложно.

При этом отремонтировать смартфон сейчас действительно сложно, поскольку практически все сервисные центры по всему миру закрыты из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Таким образом обладатели флагманов Samsung Galaxy S20 Ultra остались с разбитым смартфоном, заплатив за него приличные деньги.

Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе


Напомним, что ранее пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем, с которыми им приходится сталкиваться при повседневном использовании смартфона. В числе наиболее частых замечаний пользователей - проблемы с автофокусом, производительностью батареи и охлаждением. При этом все эти проблемы имели отношение к моделям на чипсете Exynos 990.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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