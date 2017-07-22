Xiaomi представила беспроводные наушники QCY T5 Pro за скромную цену в $21 (1500 руб.). Xiaomi QCY T5 Pro - это обновленная версия уже знакомой модели QCY T5, отличающаяся более качественным звучанием.
Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и имеют игровой режим. В этом режиме неиндуктивная задержка составляет всего 65 мс. Каждый из двух наушников имеет встроенный пользовательский чип и, таким образом, функционирует независимо от другого. Каждый наушник оснащен специальным датчиком, благодаря которому музыка автоматически останавливается, когда пользователь вынимает его из уха, и также автоматически включается, когда пользователь вновь вставляет наушник.
Что касается времени автономной работы, то гарнитуру можно использовать в течение 4-5 часов при полной зарядке. Зарядный чехол оснащен аккумулятором емкостью 600 мАч, который заряжается с помощью Micro USB и поддерживает беспроводную зарядку. Есть поддержка и обратной беспроводной зарядки мобильных телефонов для различных экстремальных случаев.
Наушники поддерживают Amazon Alexa, Apple Siri и голосовые помощники Google Assistant. На полках магазинов эта модель должна появиться в ближайшее время.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".