«Тайный» процессор AMD Threadripper 3980X может иметь 48 ядер
29 апреля 2020, 21:58
Пользователь Twitter NPCdes0 выложил у себя в канале таинственный скриншот результатов теста CPU-Z. Никаких доказательств его достоверности нет. Зато есть ссылка на модель процессора, для которого был проведен тест на производительность. Указаны также данные, которые вызывают не только волнение, но и неподдельный интерес. Ониотносятся к «тайному» процессору, который AMD по неведомым причинам не стала обнародовать.
Опасениями относительно возможной подделки поделились также и редакторы компетентного сайта Videocardz,com. Они понимают, что подделать такой скриншот - пустяковое дело. Не придает достоверности и тот факт, что это не снимок экрана, а фотография экрана. Но это также говорит в пользу достоверности, потому что снять данные с защищенной машины непросто. Доказать же подделку фотографии еще сложней, потому что четкость съемки в таких условиях всегда невысокая.
Тем не менее, четко видно, что (если это правда) данные получены для давно ожидаемого процессора AMD Ryzen Threadripper 3980X.
Процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения работают на материнских платах AMD TRX40. Это - первая в мире высокотехнологичная платформа для настольных ПК, где поддерживается передовой интерфейс PCIe 4.0. По сути - это мощная, масштабируемая и перспективная платформа, которая обеспечивает максимальное количество операций ввода-вывода и возможностей расширения, а также установку нескольких видеокарт и массивов NVMe. Благодаря максимально возможному количеству каналов памяти для настольного ПК процессор Ryzen Threadripper может поддерживать стандартную для рабочей станции память DDR4 ECC (с кодом исправления и коррекции ошибок). Эт предлагает возможности постоянного контроля, регулирования настроек и идеальной синхронизации.
Итак, если убрать страх и рассмотреть «утечку», то видно, давно скрываемый компанией AMD процессор Threadripper 3980X имеет 48 ядер. Число доступных потоков, к сожалению не видно на фотографии, но можно предположить, что их - 96.
Базовые тактовые частоты находятся где-то между 2,8 и 2,9 ГГц. Видно, что этот процессор имеет ту же базовую тактовую частоту, что и процессор 3990X (2,9 ГГц). Но напомним, что частота процессора 3990X при Турбо-режиме может достигать 4,3 ГГц.
Предположение, что процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X имеет 48 ядер укладывается в логику. Для Threadripper 3990X было подтверждено, что он имеет 64 ядра. «Соседняя» модель - Threadripper 3960X имеет 24 ядра... Можно вполне здраво предположить, что модель AMD Ryzen Threadripper 3980X вполне законно может иметь 48 ядер.
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