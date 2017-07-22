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«Тайный» процессор AMD Threadripper 3980X может иметь 48 ядер

29 апреля 2020, 21:58


Пользователь Twitter NPCdes0 выложил у себя в канале таинственный скриншот результатов теста CPU-Z. Никаких доказательств его достоверности нет. Зато есть ссылка на модель процессора, для которого был проведен тест на производительность. Указаны также данные, которые вызывают не только волнение, но и неподдельный интерес. Ониотносятся к «тайному» процессору, который AMD по неведомым причинам не стала обнародовать.

AMD Threadripper 3980X


Опасениями относительно возможной подделки поделились также и редакторы компетентного сайта Videocardz,com. Они понимают, что подделать такой скриншот - пустяковое дело. Не придает достоверности и тот факт, что это не снимок экрана, а фотография экрана. Но это также говорит в пользу достоверности, потому что снять данные с защищенной машины непросто. Доказать же подделку фотографии еще сложней, потому что четкость съемки в таких условиях всегда невысокая.





Тем не менее, четко видно, что (если это правда) данные получены для давно ожидаемого процессора AMD Ryzen Threadripper 3980X.

Процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения работают на материнских платах AMD TRX40. Это - первая в мире высокотехнологичная платформа для настольных ПК, где поддерживается передовой интерфейс PCIe 4.0. По сути - это мощная, масштабируемая и перспективная платформа, которая обеспечивает максимальное количество операций ввода-вывода и возможностей расширения, а также установку нескольких видеокарт и массивов NVMe. Благодаря максимально возможному количеству каналов памяти для настольного ПК процессор Ryzen Threadripper может поддерживать стандартную для рабочей станции память DDR4 ECC (с кодом исправления и коррекции ошибок). Эт предлагает возможности постоянного контроля, регулирования настроек и идеальной синхронизации.

AMD Threadripper 3980X


Итак, если убрать страх и рассмотреть «утечку», то видно, давно скрываемый компанией AMD процессор Threadripper 3980X имеет 48 ядер. Число доступных потоков, к сожалению не видно на фотографии, но можно предположить, что их - 96.

Базовые тактовые частоты находятся где-то между 2,8 и 2,9 ГГц. Видно, что этот процессор имеет ту же базовую тактовую частоту, что и процессор 3990X (2,9 ГГц). Но напомним, что частота процессора 3990X при Турбо-режиме может достигать 4,3 ГГц.

AMD Threadripper 3980X


Предположение, что процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X имеет 48 ядер укладывается в логику. Для Threadripper 3990X было подтверждено, что он имеет 64 ядра. «Соседняя» модель - Threadripper 3960X имеет 24 ядра... Можно вполне здраво предположить, что модель AMD Ryzen Threadripper 3980X вполне законно может иметь 48 ядер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сложностях выбора между процессорами AMD и Intel. В этой статье мы обсудим технические характеристики процессоров двух гигантов и разберём их достоинства и недостатки, которые оказывают прямое влияние на выбор того или иного CPU для ПК. Ведь этот выбор часто зависит от того, какие цели преследует пользователь. Подробнее об этом читайте в статье "AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры".

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