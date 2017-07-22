Tom's Hardware назвал лучшие SSD-накопители 2020 года: от бюджетного SATA до скоростных NVMe
29 апреля 2020, 22:40
Исследователи Tom's Hardware проводят обширные тесты по изучению характеристик выпускаемых изделий. На основании этих тестов был выпущен рейтинг 2020 года по лучшим твердотельным накопителям, которые издание рекомендует для любого применения и с учетом любого бюджета.
Поиск наилучшего SSD для конкретных прикладных задач - частый вопрос, который задают при выборе комплектации компьютера. Накопитель с медленно работающим хранилищем данных всегда является узким местом. Он заставляет процессор работать в синхронном режиме, поэтотму тот очень долго простаивает в ожидании данных. Чтобы ускорить чтение и запись, нужен более скоростной SSD (твердотельный накопитель).
Расчет цены SSD, считают исследователи Tom's Hardware, можно прикидывать, исходя из лучших предложений на рынке. Цены продолжают падать, и сейчас они значительно ниже 10 центов за гигабайт.
Диски прежних моделей, выстроенных на использовании интерфейса SATA, уже постепенно уходят в прошлое. Выбор скоростных дисков с интерфейсом Serial ATA уже активно соперничает по цене с более производительными, но еще более дорогими дисками NVMe.
Возможно, некоторые уже наслышаны о невероятно быстрых твердотельных накопителях PCIe 4.0 M.2 следующего поколения от Gigabyte, Corsair, Patriot и других. Эти диски действительно значительно ускоряют скорости на последовательное чтение (благодаря удвоению пропускной способности шины PCIe). Это делает их лучшим выбором среди твердотельных накопителей для тех, кому нужна максимальная возможная скорость.
Но вам понадобится новая материнская плата X570 для запуска одного из этих дисков на максимальной скорости, и во многих случаях, помимо очевидного увеличения последовательной производительности, пользователи могут не увидеть реальных преимуществ этих дисков.
Итоговый список наилучших SSD-дисков 2020 года (по версии Tom's Hardware) выглядит сейчас следующим образом:
Best solid-state drives at a glance:
1. Adata XPG SX8200 Pro (960GB)
2. Intel Optane SSD 905P (1TB)
3. Sabrent Rocket NVMe 4.0 (2TB)
4. Samsung 970 PRO (1TB)
5. Silicon Power P34A80 (1TB)
6. Samsung 970 EVO Plus (512GB)
7. WD Blue SN550 (250GB)
8. Patriot Viper VPR100
9. Samsung 860 EVO (250GB)
10. Crucial MX500 (2TB)
11. Samsung 860 PRO (1TB)
12. Intel Optane SSD 900P (280GB)
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".