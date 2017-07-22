Xiaomi завтра должна представить несколько своих новых продуктов, среди которых смартфон Redmi Note 9. Сегодня в сеть просочились рендеры и технические характеристики этого гаджета.
Судя по опубликованным изображениям, Redmi Note 9 будет поставляться в трех цветовых вариантах - зеленом, синем и белом. В левом верхнем углу дисплея есть отверстие под фронтальную камеру, что отличает этот смартфон от моделей Redmi Note 9S , Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Задняя сторона устройства выполнена из пластика, что также отличает его от названных выше моделей. На задней стороне расположен сканер отпечатков пальцев.
Что касается технических характеристик, то Redmi Note 9 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Под капотом чипсет MediaTek Helio G85. Камера представлена 48-мегапиксельным основным датчиком, ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельными датчиком макросъемки и датчиком глубины.
На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон также оснащен портом USB Type-C, аудиоразъемом, слотом для microSD и поддерживает две SIM-карты.
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