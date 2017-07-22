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За день до анонса в сеть попали рендеры и характеристики Redmi Note 9

29 апреля 2020, 22:50




Xiaomi завтра должна представить несколько своих новых продуктов, среди которых смартфон Redmi Note 9. Сегодня в сеть просочились рендеры и технические характеристики этого гаджета.

За день до анонса в сеть попали рендеры и характеристики Redmi Note 9


Судя по опубликованным изображениям, Redmi Note 9 будет поставляться в трех цветовых вариантах - зеленом, синем и белом. В левом верхнем углу дисплея есть отверстие под фронтальную камеру, что отличает этот смартфон от моделей Redmi Note 9S , Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Задняя сторона устройства выполнена из пластика, что также отличает его от названных выше моделей. На задней стороне расположен сканер отпечатков пальцев.

За день до анонса в сеть попали рендеры и характеристики Redmi Note 9


Что касается технических характеристик, то Redmi Note 9 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Под капотом чипсет MediaTek Helio G85. Камера представлена 48-мегапиксельным основным датчиком, ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельными датчиком макросъемки и датчиком глубины.

На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон также оснащен портом USB Type-C, аудиоразъемом, слотом для microSD и поддерживает две SIM-карты.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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