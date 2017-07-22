Раскрыт дизайн будущего премиального смартфона HTC Desire 20 Pro
30 апреля 2020, 09:01
В сети появился эскиз смартфона, полученный из надежного источника из тайваньской компании HTC Corporation - известного производителя смартфонов и планшетов.
Компания изначально выпускала смартфоны, ориентированные в основном на использование мобильной ОС Windows Mobile, которую продвигала Microsoft. Затем с 2010 года она стала выпуска модели на платформе Windows Phone тоже компании Microsoft. Позднее программный вендор решил отказаться от дальнейшей разработки мобильной ОС, и это сильно ударило по бизнесу HTC. Хотя компания еще в 2009 году начала выпускать устройства на платформе Android, можно с уверенностью сказать, что дни славы HTC остались позади.
Но хотите верьте, хотите нет, компания все еще жива и здорова. Более того, она собирается выпускать новое устройство - флагман под названием HTC Desire 20 Pro. Его дизайн интересен для изучения, особенно в свете реальной оценки того, что компания выпускала в 2019 году.
По оценкам экспертов эскиз напоминает что-то среднее между OnePlus 8, если смотреть спереди, и Xiaomi Mi 10 - сзади.
Очевидно, что эскиз не позволяет оценить устройство во всех его особенностях. Но если судить по высказываниям экспертов, они положительно оценивают дизайн HTC Desire 20. Им понравился красивый вид спереди в стиле OnePlus 8 и не менее привлекательный вид сзади в стиле Xiaomi Ми 10. По их оценкам, это «современное», изящное устройство с элегантными, модными мелкими «отверстиями» без устаревших широких рамок вокруг экрана. Отмечается наличие многокамерного блока с обратной стороны смартфона, в состав которого входят четыре датчика.
Можно заметить, что четвертый объектив камеры на задней панели Desire 20 Pro заметно меньше, чем остальные. Вероятно, это указывает на то, что речь идет о датчике глубины, который дополняет ультраширокую основную камеру, телеобъектив и макрообъектив.
Кодовое название устройства - Bayamo. Это устройство относится к премиум-классу. Высказано предположение, что, по-видимому, оно будет оснащено процессором Snapdragon 660 и 6 ГБ памяти. Прогноз цены не высказывается, но она может быть «вкусной».
Отмечается также наличие в HTC Desire 20 Pro разъема для наушников, а также установленного сзади сканера отпечатков пальцев, который остается, по мнению многих, более разумным выбором, чем датчик в дисплее, особенно в среднем сегменте.
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