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Бюджетный AMD Ryzen 3 3100 разогнали до 4,5 ГГц на всех ядрах

30 апреля 2020, 09:31


Одним из достоинств процессоров AMD Ryzen считается разблокированный множитель на всём семействе продуктов. Это справедливо и для недавно анонсированного компанией Ryzen 3 3100 стоимостью $99. А теперь выяснилось, что этот бюджетный процессор AMD имеет просто великолепный разгонный потенциал.

Бюджетный AMD Ryzen 3 3100 разгонали до 4,5 ГГц на всех ядрах


Хорошо известный информатор под ником _rogame обнаружил AMD Ryzen 3 3100 в базе данных Futuremark, благодаря чему выяснилось, что новый процессор AMD способен разгоняться до тактовой частоты 4,5 ГГц на всех ядрах. Причём для этого не понадобилось отключение SMT, и разогнанный Ryzen 3 3100 всё также предлагает привычные восемь потоков.




Для разгона AMD Ryzen 3 3100 использовалась система с материнской платой ASUS TUF Gaming B450M-Pro и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, работающей в 2-канальном режиме. И это явно не какой-то единичный случай, т.к. ещё одна запись в Futuremark показывает всё тот же Ryzen 3 3100, разогнанный до 4,4 ГГц на всех ядрах. Правда, на сей раз в оверклокинге поучаствовала система с MSI B450M Bazooka Plus и 16 Гбайт 2-канальной ОЗУ DDR4-3000.

Бюджетный AMD Ryzen 3 3100 разгонали до 4,5 ГГц на всех ядрах


Презентация AMD Ryzen 3 3100 прошла на прошлой неделе. Этот 4-ядерный / 8-поточный процессор работает на тактовой частоте 3,6 ГГц с увеличением до 3,9 ГГц в режиме Boost. Он оснащается 18 Мбайт кэш-памяти и имеет TDP в 65 Вт. Новинка стоит всего $99, что вместе с потрясающим разгонным потенциалом делает её весьма выгодным приобретением.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сложностях выбора между процессорами AMD и Intel. В этой статье мы обсудим технические характеристики процессоров двух гигантов и разберём их достоинства и недостатки, которые оказывают прямое влияние на выбор того или иного CPU для ПК. Ведь этот выбор часто зависит от того, какие цели преследует пользователь. Подробнее об этом читайте в статье "AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры".

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