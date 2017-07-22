Canon превратила свой фотоаппарат EOS в мощную веб-камеру
30 апреля 2020, 10:51
Вынужденный переход на дистанционные формы работы вынудил многих граждан задуматься о готовности к участию в видеоконференциях, дистанционных обсуждениях и чатах. Многие стали делать это значительно чаще, обнажив тем самым огрехи в организации самого процесса. Они стали видны даже невооруженным глазом.
Многие уже обратили внимание, что большинство веб-камер, которые установлены внутри ПК/ноутбука или крепятся как внешний модуль, оказались... не очень хороши в практической работе. Пострадало не только качество съемки, но и скорость обработки кадров, гибкость изменения поля обзора и другие характеристики.
Фото: Тасос Катоподис / Getty Images для Canon
Ответом на вызов стало решение, которое предложила компания Canon. Она выпустила (через DPReview) прикладную утилиту EOS Webcam Utility Beta, рассчитанную для пользователей Windows 10. Приложение позволяет превратить различные модели зеркальных и беззеркальных камер в веб-камеры, подключаемые через USB.
Имея под рукой EOS-1D X Mark III, теперь можно, не вставая с дивана, стать одним из самых крутых и профессионально выглядящих блогеров в чатах Zoom.
К продвижению приложения Canon привлекли селебритис. Один из них - актер Майкл Б. Джордан, который снял селфи с фотоаппаратом Canon в городской концертной галерее Canon PIXMA PRO City Senses в мюзик-холле в Остине.
В настоящее время бета-версия программы поддерживает только 25 камер. Это не так много, но в их число уже вошли наиболее популярные камеры Canon со сменными объективами. В частности, упоминаются камеры серии EOS Rebel (например, T100 и T6), EOS M200, PowerShot G5X Mark II, G7X Mark III и SX70 HS. Можно использовать и более качественные камеры, такие как полнокадровые беззеркальные камеры EOS R.
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