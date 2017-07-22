Samsung прекращает поддержку сразу трех автомобильных сервисов: MirrorLink, Car Mode и Find My Car
30 апреля 2020, 11:35
Samsung решила одновременно прекратить поддержку сразу трех автомобильных сервисов: MirrorLink, Care Mode и Find My Car.
MirrorLink - это стандарт взаимодействия устройств, позволяющий бесшовно подключать смартфон к информационно-развлекательной системе автомобиля и взаимодействовать с ней, например, для передачи треков на исполнение. Устройства Samsung получили поддержку MirrorLink еще с 2014 года. Те, кто владеют автомобилями с MirrorLink-совместимыми стереосистемами, могут использовать встроенное приложение на своих телефонах Samsung, чтобы отображать экран своего устройства с плейлистом на дисплее автомобиля.
Samsung решила прекратить поддержку MirrorLink с 1 июня 2020 года. Существующие пользователи смогут продолжать пользоваться этой системой, однако если они сбросят настройки устройства, очистят данные приложения или даже обновят встроенное ПО на своем устройстве, то... они потеряют возможность снова пользоваться сервисом Mirrorlink.
Приложение Car Mode было представлено Samsung в 2015 году. Оно продвигалось как своего рода альтернатива для Android Auto. Сервис обеспечил легкий доступ к функциям, которые уже, скорее всего, использовались в автомобиле, например, навигация и воспроизведение музыки. Это не была новая специализированная автомобильная информационно-развлекательная система, подобная Android Auto. Car Mode представлял собой скорей сервис запуска на автомобильном экране приложений со смартфона через MirrorLink.
Поддержка Car Mode тоже заканчивается 1 июня 2020 года. После этого приложение будет удалено из Google Play Store и Galaxy Store. После завершения работы службы все личные данные, собранные для службы Car Mode, будут немедленно удалены. Даже если попытаться загрузить приложение, оно будет принудительно прервано после запуска после завершения работы службы. Google рекомендует сразу переходить на Android Auto в качестве альтернативы для пользователей, которым нравятся аналогичные функции в их автомобилях.
Find My Car - это приложение для носимых устройств Samsung. Оно позволяет использовать GPS для точного определения места последней парковки автомобиля.
Samsung решила прекратить поддержку этого приложения тоже с 1 июня 2020 года. Приложение больше не будет доступно для загрузки, и его запуск после окончания обслуживания приведет к принудительному закрытию.
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