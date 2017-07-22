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Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры

30 апреля 2020, 13:12


Samsung совсем недавно хвасталась о разработке датчика камерыс разрешением 600 мегапикселей, который смог бы передавать цвета на уровне человеческого глаза. Теперь компания заявила о менее скромных, но также грандиозных планах по разработке датчика с разрешением 250 мегапикселей. Что интересно размер этого датчика, возможно, будет меньше одного дюйма.

Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры


Текущие 64-мегапиксельный и 108-мегапиксельный датчики имеют размер 1/1.72 и 1/1.33 дюйма соответственно. По мнению экспертов, тренд на все большее увеличение количества пикселей в датчиках камеры привел к росту размеров сенсоров, и если Samsung удастся выпустить датчик с большим количеством мегапикселей, но при этом меньших размеров - это будет действительно технологический прорыв.




Также последние сообщения из стана компании говорят о том, что Samsung закончила разработку своего 150-мегапиксельного датчика камеры, и в ближайшее время он поступит в серийное производство. Возможно, что уже во второй половине этого годы мир увидит гаджеты со 150-мегапиксельными камерами. Например, в прошлом году Xiaomi уже намекал на готовность выпустить на рынок смартфон с такой камерой. Вряд ли приходится сомневаться, что конкуренты хотят остаться не у дел и откажутся от такой возможности, так что в ближайшие месяцы можно ожидать много интересных технологических нововведений.

Некоторые эксперты вполне обоснованно предполагают, что будущие модели Samsung Galaxy S21 могут получить 150-мегапиксельную или даже 250-мегапиксельную камеру. Тем более, что современные чипсеты Exynos 990 и Snapdragon 865 за счет своих технических характеристик делают такую возможность вполне осуществимой.

Стоит напомнить, что компания OmniVision накануне анонсировала 1/2 дюймовый 64-мегапиксельный датчик камеры с размером пикселя в 0,7 мкм, предназначенный для ультратонких флагманов. Среди производителей идет война за пиксели и размеры своих устройств. Для успеха на рынке вместе с ростом количества мегапикселей должен уменьшаться размер, оснащаемых такими датчиками устройств.



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