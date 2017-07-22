РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nokia планирует вернуть к жизни два кнопочных телефона

30 апреля 2020, 14:00




Кнопочные телефоны сейчас навевают ностальгические воспоминания и по большей части ассоциируются с популярным еще лет 10-15 назад брендом Nokia. Компания HMD Global, которой сейчас принадлежат права на бренд Nokia, похоже хочет сыграть на ностальгии и возродить классические телефоны Nokia 150 и Nokia 125.

Nokia планирует вернуть к жизни еще два кнопочных телефона


Согласно последним утечкам, эти модели уже получили соответствующие номера - Nokia 150 будет носить номер модели TA-1235, в то время как Nokia 125 будет выпускаться с номером модели TA-1253.

Также известно, что Nokia 150 и Nokia 125 будут поддерживать работу двух SIM-карт, получат 2,4-дюймовый цветной экран и основную VGA-камеру, а их цена составит $45 (3200 рублей) и $38 (2800 рублей) соответственно. К сожалению больших подробностей об этих двух телефонах пока нет. Но раз уже известны цены, значит не за горами и релиз устройств.

Стоит напомнить, что Nokia завела себе традицию играть на ностальгических чувствах пользователей, один за другим возрождая культовые телефоны. Так, в конце марта Nokia представила модель 5310, сочетающую в себе дизайн оригинальной модели 5310 и культового устройства 5200. Гаджет оснащен 2,4-дюймовым экраном, под капотом чипсет MediaTek MT6260A, и 16 мегабайт оперативной памяти. Камера представлена 8-мегапиксельным датчиком.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры
  • Раскрыт дизайн будущего премиального смартфона HTC Desire 20 Pro
  • За день до анонса в сеть попали рендеры и характеристики Redmi Note 9
  • Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе
  • У iPhone SE 2020 обнаружили баг: Haptic Touch не работает с уведомлениями

    • следующая новость
    В стандарт USB4 добавлен режим совместимости DisplayPort 2.0 Alt Mode для просмотра видео с разрешением 16K

    предыдущая новость
    Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 апреля, 2020

    Для Microsoft Word и PowerPoint скоро появится многооконный режим на iPad

    Анонс Xiaomi Mi Note 10 Lite: доступный смартфон с отличной камерой и емким аккумулятором

    Xiaomi представила глобальные версии Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9

    Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами

    В стандарт USB4 добавлен режим совместимости DisplayPort 2.0 Alt Mode для просмотра видео с разрешением 16K

    Nokia планирует вернуть к жизни два кнопочных телефона

    Samsung работает над 250-мегапиксельным датчиком камеры

    Samsung прекращает поддержку сразу трех автомобильных сервисов: MirrorLink, Car Mode и Find My Car

    Canon превратила свой фотоаппарат EOS в мощную веб-камеру

    Бюджетный AMD Ryzen 3 3100 разогнали до 4,5 ГГц на всех ядрах

    Раскрыт дизайн будущего премиального смартфона HTC Desire 20 Pro

    29 апреля, 2020

    За день до анонса в сеть попали рендеры и характеристики Redmi Note 9

    Tom's Hardware назвал лучшие SSD-накопители 2020 года: от бюджетного SATA до скоростных NVMe

    «Тайный» процессор AMD Threadripper 3980X может иметь 48 ядер

    Анонс Xiaomi QCY T5 Pro: качественные TWS наушники стоимостью $21

    Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе

    Intel разрешила разгонять процессор на платах Maxsun B460

    Huawei распродала 150 тысяч маршрутизаторов AX3 в первый день продажи

    MDD анонсировала линейку мониторов Philips B1

    У iPhone SE 2020 обнаружили баг: Haptic Touch не работает с уведомлениями

    ССЫЛКИ