Кнопочные телефоны сейчас навевают ностальгические воспоминания и по большей части ассоциируются с популярным еще лет 10-15 назад брендом Nokia. Компания HMD Global, которой сейчас принадлежат права на бренд Nokia, похоже хочет сыграть на ностальгии и возродить классические телефоны Nokia 150 и Nokia 125.
Согласно последним утечкам, эти модели уже получили соответствующие номера - Nokia 150 будет носить номер модели TA-1235, в то время как Nokia 125 будет выпускаться с номером модели TA-1253.
Также известно, что Nokia 150 и Nokia 125 будут поддерживать работу двух SIM-карт, получат 2,4-дюймовый цветной экран и основную VGA-камеру, а их цена составит $45 (3200 рублей) и $38 (2800 рублей) соответственно. К сожалению больших подробностей об этих двух телефонах пока нет. Но раз уже известны цены, значит не за горами и релиз устройств.
Стоит напомнить, что Nokia завела себе традицию играть на ностальгических чувствах пользователей, один за другим возрождая культовые телефоны. Так, в конце марта Nokia представила модель 5310, сочетающую в себе дизайн оригинальной модели 5310 и культового устройства 5200. Гаджет оснащен 2,4-дюймовым экраном, под капотом чипсет MediaTek MT6260A, и 16 мегабайт оперативной памяти. Камера представлена 8-мегапиксельным датчиком.
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