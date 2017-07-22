В стандарт USB4 добавлен режим совместимости DisplayPort 2.0 Alt Mode для просмотра видео с разрешением 16K
30 апреля 2020, 14:14
Стандарт проводного подключения USB Type-C по своей сути является крайне запутанным. Однако его разработчики, отвечающие за стандартизацию, стараются устранить возникающее проблемы и нестыковки, связанные с совместимостью.
Недавно Ассоциация стандартов в области видеоэлектроники VESA объявила о дополнении спецификации USB4 поддержкой режима DisplayPort 2.0 Alt Mode.
По сути, DisplayPort Alt Mode представляет собой внутренний механизм, который позволяет подключать через USB Type-C дисплей высокого разрешения. Формально подключение работало и до сих пор, но передача трафика была урезанной. Добавление режима совместимости позволяет перейти на передачу более тяжелого видеоконтента.
Подключение возможно уже на существующих разъемах, поддерживающих режим DisplayPort Alt Mode. В остальных случаях необходимо переходить на разъемы, поддерживающие стандарт DisplayPort 2.0. После этого просмотр высококачественного контента становится реализуем на дисплеях в полном объеме: с гораздо более высоким разрешением, более высокой частотой обновления и улучшенной цветопередачей.
Как отметил в своем заявлении вице-председатель VESA Сайед Атар Хуссейн, кабель USB Type-C становится сейчас наиболее предпочтительным для использования вместе с ноутбуками и мобильными устройствами.
Он отметил, что благодаря новой спецификации DisplayPort Alt Mode 2.0 применение кабеля USB Type-C выглядит как наиболее привлекательное решение, обеспечивающее использование единого разъема для подключения различных устройств, игровых систем, AR/VR HMD и профессиональных дисплеев HDR. Добавление в стандарт режима DisplayPort Alt Mode 2.0 обеспечивает возможность подключения устройств, требующих высокую пропускную способность для передачи видео 80 Гбит/с и другого контента.
Поправка описывает не только поддержку передачи данных через USB, а также подводку электроэнергии.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".