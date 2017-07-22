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Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами

30 апреля 2020, 14:55




Пандемия коронавируса привела к тому, что многие правительства и консультативные советы по вопросам здравоохранения санкционировали использование масок для лица. Многие страны уже имели культуру ношения обычных масок, но к сожалению не все маски способны защитить человека в условиях сегодняшней пандемии. Маска должна соответствовать, так называемому, стандарту N95, чтобы гарантированно защитить ее пользователя от проникновения вируса. В связи с этим многие компании начали разработку собственных масок, а некоторые даже делают это в симбиозе с современными технологиями.

Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами


Так, китайская компания Huami разработала собственную маску стандарта N95, которая позволит пользователю разблокировать смартфон с помощью лица, не снимая маску. В последнее время биометрическая безопасность в различных формах заняла центральное место для безопасности смартфонов. Одной из самых популярных, особенно в флагманских устройствах, является функция разблокировки по лицу. К сожалению, многие смартфоны не совместимы с хирургической маской или даже с масками N95. Телефоны требуют определенных маркеров, и наличие маски на лице препятствует телефону идентифицировать пользователя.

Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами


Huami работает над новой лицевой маской, которая может искоренить эту проблему и смягчить последствия социального дистанцирования. Другими словами, под маской должны быть видны эмоции человека. Именно поэтому Huami разрабатывает маски с прозрачным корпусом, чтоб лицо человека мог идентифицировать не только его собеседник, но и смартфон.

Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами


Маска имеет сменную площадку с фильтрами и встроенными ультрафиолетовыми диодами для обеззараживания. Эти маски будут гибкими и будут плотно прилегать к лицу пользователя. Устройство можно будет зарядить через через порт USB Type-C.



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