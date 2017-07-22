Xiaomi только что анонсировала смартфон Redmi Note 9 Pro для мирового рынка. Эта модель отличается от той, что ранее была представлена в Китае. Смартфон оснащен 6,67-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитой экрана Corning Gorilla Glass 5.
Под капотом чипсет Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти LPPDDR4X, а также до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Камера представлена 64-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, датчиком макросъемки на 5 мегапикселей и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, задняя панель также защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая способна зарядить смартфон на 50% всего за тридцать минут. Телефон оснащен модулем NFC, оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB Type-C и поддерживает Bluetooth 5.0.
Версия с конфигурацией 6 ГБ/64 ГБ стоит $269 (20 000 руб.), а конфигурация 6 ГБ/ 128 ГБ обойдется уже в $299 (22 000 руб.).
Xiaomi также представила Redmi Note 9 для продажи на мировом рынке. Он оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Это первый смартфон, который работает от чипсета MediaTek Helio G85. Под капотом также до 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Хранилище можно расширить до 512 ГБ за счет карт microSD.
Смартфон имеет квадрокамеру с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
На борту также аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Среди остальных функций, наличие сканера отпечатков пальцев, 3,5-аудиоразъем и другие.
Цена Redmi Note 9 за конфигурацию 3 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ флеш-памяти - $199 (14 000 руб.), а модель в конфигурации 4/128 ГБ памяти обойдется в $249 (18 000 руб.).
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