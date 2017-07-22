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Xiaomi представила глобальные версии Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9

30 апреля 2020, 16:14




Xiaomi только что анонсировала смартфон Redmi Note 9 Pro для мирового рынка. Эта модель отличается от той, что ранее была представлена в Китае. Смартфон оснащен 6,67-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитой экрана Corning Gorilla Glass 5.

Xiaomi представила глобальные версии Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9


Под капотом чипсет Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти LPPDDR4X, а также до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Камера представлена 64-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, датчиком макросъемки на 5 мегапикселей и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, задняя панель также защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая способна зарядить смартфон на 50% всего за тридцать минут. Телефон оснащен модулем NFC, оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB Type-C и поддерживает Bluetooth 5.0.

Версия с конфигурацией 6 ГБ/64 ГБ стоит $269 (20 000 руб.), а конфигурация 6 ГБ/ 128 ГБ обойдется уже в $299 (22 000 руб.).

Xiaomi также представила Redmi Note 9 для продажи на мировом рынке. Он оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Это первый смартфон, который работает от чипсета MediaTek Helio G85. Под капотом также до 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Хранилище можно расширить до 512 ГБ за счет карт microSD.

Xiaomi представила глобальные версии Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9


Смартфон имеет квадрокамеру с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Xiaomi представила глобальные версии Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9


На борту также аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Среди остальных функций, наличие сканера отпечатков пальцев, 3,5-аудиоразъем и другие.

Цена Redmi Note 9 за конфигурацию 3 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ флеш-памяти - $199 (14 000 руб.), а модель в конфигурации 4/128 ГБ памяти обойдется в $249 (18 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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