Анонс Xiaomi Mi Note 10 Lite: доступный смартфон с отличной камерой и емким аккумулятором
30 апреля 2020, 16:35
Наряду с серией Redmi Note 9, Xiaomi также представила смартфон Mi Note 10 Lite, как и обещала ранее. Он оснащен 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, защитой Corning Gorilla Glass 5 и широкой цветовой гаммой DCI-P3.
Под капотом чипсет Snapdragon 730G с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Камера представлена 64-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX686, ультраширокоугольным датчиком на 8 мегапикселей, датчиком глубины с разрешением 5 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешением 32 мегапикселя.
На борту аккумулятор емкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая может заряжать телефон до 58% за 30 минут и до 100% за 65 минут. Смартфон имеет модуль NFC, громкоговоритель 1cc, 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой Hi-Res audio, Bluetooth 5.0, а также поддерживает работу двух SIM-карт.
Xiaomi Mi Note 10 Lite в конфигурации 6 ГБ/64 ГБ стоит $379 (28 000 руб.), а версия на 6 ГБ/128 ГБ обойдется в $433 (32 000 руб.). Смартфон будет доступен в продаже с середины мая.
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