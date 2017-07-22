Для Microsoft Word и PowerPoint скоро появится многооконный режим на iPad
30 апреля 2020, 16:38
Пользователей Microsoft Word и PowerPoint до сих пор не нужно было убеждать, что работать за настольным ПК или ноутбуком с этими программами гораздо удобней. Хотя при работе на планшете iPad основная часть команд работы с текстом не намного отличалась от настольного варианта, пользователям всегда не нравилось, что отсутствовала возможность выхода на многоконный режим. В случае с планшетом можно открывать несколько файлов, но в текущий момент можно работать только с одним рабочим окном, которое занимает весь экран.
Скоро этот недостаток для планшетов будет устранен. iPad постепенно становится полноценным рабочим инструментом, функция многооконной поддержки скоро станет реальностью.
При запуске iOS на iPad эта функция, связанная с разделением экрана на несколько окон, уже существовала. Но для iPadOS 13 она появилась только в прошлом году. Благодаря ей, можно открывать для приложений более одного окна одновременно. Приложения, в свою очередь, могут открывать по два разных документа одновременно, размещая каждый из них в своем окне.
Новая функция будет полезна для самых разных применений. Например, благодаря ей можно будет открыть в одном окне документ, а в другом - презентацию или файл справки.
Microsoft уже показывала в прошлом году, как это работает, на примере программы Microsoft Word, запускаемой на iPad. Но тогда это было сделано в порядке эксперимента. Получить функциональность в общедоступной среде пока было невозможно.
Теперь можно сказать, многое меняется. Новая функция появилась в тестовой версии iOS TestFlight. Чтобы открыть несколько документов, потребуется выполнить в Word или PowerPoint те же команды, что и при работе в многозадачной среде iPadOS.
К сожалению, пока нет достоверной информации, когда новая функция будет доступна для общедоступной версии iPadOS. По всей видимости, сейчас идет ее отладка. Когда все будет готова, она появится на всех устройствах iPad, считают эксперты.
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