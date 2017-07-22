BIOSTAR анонсировала материнские платы 400-серии, которые оптимизированы для новейших процессоров 10-го поколения от Intel. Серия материнских плат RACING - это платы премиум-класса со спортивным дизайном и высоким качеством сборки, при производстве которых были применены новейшие технологии.
RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA - это материнские платы форм-фактора ATX, построенные на платформе Intel Z490 для поддержки последних процессоров Intel 10-го поколения. Материнские платы Z490GTA EVO и RACING Z490GTA имеют возможность установки на борт до 128 ГБ оперативной памяти и оснащаются PCIe M.2 (32 ГБ/с) с поддержкой памяти Intel Optane. Кроме того материнская плата Z490GTA EVO имеет первый в отрасли 16-фазный ШИМ-дизайн, способный обеспечить чрезвычайно эффективное регулирование мощности оборудования и обеспечить более длительный срок службы компонентов.
Серия Z490 также представлена компактной платой Z490GTN, выполненной в форм-факторе mini-ITX, но при этом не уступающей предыдущим моделям в наличии премиальных функций.
Среди представленных новинок, есть и платы RACING B460GTA и RACING B460GTQ. Серия BIOSTAR B460 - это отличный выбор с исключительным качеством сборки и премиум-функциями для геймеров и создателей контента, желающих обновить свои системы с помощью новейших компонентов.
Серия BIOSTAR H410, представленная материнскими платами H410MHG и H410MH, предназначена для офисных компьютеров. Эти платы оснащены рядом функций, направленных на повышение безопасности и надежности сохранности данных.
Все новые материнские платы BIOSTAR Intel 400 будут доступны для предварительного заказа с 6 мая 2020 года.
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