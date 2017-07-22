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Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме

30 апреля 2020, 18:05


Японская компания Sony подала патентную заявку на дизайн беспроводных наушников-вкладышей, предназначенных для ношения спортсменами или гражданами с надетым на голову шлемом. Заявка была подана в японское специализированное патентное агентство JPO еще в 2019 году, но процесс подготовки затянулся, поэтому формула патента опубликована только в прошлом месяце.


Sony


Заявка содержит девять черно-белых изображений, а также цветной рисунок с изображением дизайна изделия, на который компания планирует получить патент. К сожалению, технические детали относительно продукта в настоящее время неизвестны, так как это патент предназначен не на изделие, а на его дизайн.

Если разглядеть изображения внимательно, то можно заметить, что речь идет о беспроводных наушниках, предназначенных по всей видимости для ношения при различных видах физической активности.

В кратком описании, которое компания приложило к патенту, указано, что наушники можно использовать также при ношении под шлемом. Реализуемость этой формы ношения достигается тем, что при снятии шлема наушник остается внутри него, а область с элементами управления может быть вынесена наружу шлема.





Конструкция отвода, вставляемого в ухо, имеет форму крючка. За счет гибкости, он может отодвигаться, а потом восстанавливать свое положение и проходить в ушную раковину. Вес наушника распределяется равномерно, что позволяет не ощущать его тяжесть при любой форме ношения.

Микрофон расположен в верхней части панели управления. Благодаря такому положению, облегчен прием вызовов. Пользователь остается слышимым для собеседника.

Управляющие внешние «пады» могут иметь сенсорные элементы управления. С их помощью можно уменьшить или увеличить громкость, например. Но сейчас это только предположение для управления. Оно не входит в состав формулы патента.

Дизайн выносной штанги уникален. По всей видимости он применяет функцию шумоподавления, благодаря чему Sony сможет использовать беспроводные наушники для других своих продуктов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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