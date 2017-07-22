Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме
30 апреля 2020, 18:05
Японская компания Sony подала патентную заявку на дизайн беспроводных наушников-вкладышей, предназначенных для ношения спортсменами или гражданами с надетым на голову шлемом. Заявка была подана в японское специализированное патентное агентство JPO еще в 2019 году, но процесс подготовки затянулся, поэтому формула патента опубликована только в прошлом месяце.
Заявка содержит девять черно-белых изображений, а также цветной рисунок с изображением дизайна изделия, на который компания планирует получить патент. К сожалению, технические детали относительно продукта в настоящее время неизвестны, так как это патент предназначен не на изделие, а на его дизайн.
Если разглядеть изображения внимательно, то можно заметить, что речь идет о беспроводных наушниках, предназначенных по всей видимости для ношения при различных видах физической активности.
В кратком описании, которое компания приложило к патенту, указано, что наушники можно использовать также при ношении под шлемом. Реализуемость этой формы ношения достигается тем, что при снятии шлема наушник остается внутри него, а область с элементами управления может быть вынесена наружу шлема.
Конструкция отвода, вставляемого в ухо, имеет форму крючка. За счет гибкости, он может отодвигаться, а потом восстанавливать свое положение и проходить в ушную раковину. Вес наушника распределяется равномерно, что позволяет не ощущать его тяжесть при любой форме ношения.
Микрофон расположен в верхней части панели управления. Благодаря такому положению, облегчен прием вызовов. Пользователь остается слышимым для собеседника.
Управляющие внешние «пады» могут иметь сенсорные элементы управления. С их помощью можно уменьшить или увеличить громкость, например. Но сейчас это только предположение для управления. Оно не входит в состав формулы патента.
Дизайн выносной штанги уникален. По всей видимости он применяет функцию шумоподавления, благодаря чему Sony сможет использовать беспроводные наушники для других своих продуктов.
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