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Чипсет MediaTek Dimensity 1000 получил аппаратную поддержку видеокодека AV1

30 апреля 2020, 19:12





MediaTek объявила, что ее мобильный чипсет Dimensity 1000 5G получил аппаратную поддержку видеокодека AV1, что позволит воспроизводить видеопотоки AV1 с разрешением до 4K при скорости 60 кадров в секунду. Это даст пользователям невероятное качество потокового видео при большей энергоэффективности.

Чипсет MediaTek Dimensity 1000 получил аппаратную поддержку видеокодека AV1


Воспроизводить видео с AV1 сейчас можно с помощью программного декодирования. Эту функцию поддерживает Android 10, но этот процесс требует слишком больших энергетических затрат от смартфона. Поддержка AV1 на аппаратном уровне существенно разгружает процессор, чем повышает энергоэффективность смартфона при использовании мультимедийных сервисов потокового видео.

Стримы и различные прямые трансляции уже сейчас плотно вошли в моду, а с приходом 5G можно ожидать еще больше роста этого направления. Таким образом поддержка AV1 станет несомненным конкурентным преимуществом Dimensity 1000, поскольку такие возможности сейчас не может предоставить ни один мобильный чипсет, тем более с поддержкой 5G-связи.

Появление видеокодека AV1 стало знаковым для рынка потокового видео. Впервые выпущенный в 2018 году компанией Alliance for Open Media (AOMedia), AV1 стал заменой кодеку VP9. AV1-это высокопроизводительный видеокодек, который обеспечивает на 30% большую эффективность сжатия по сравнению с существующим VP9.


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