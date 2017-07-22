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Intel анонсировала новое семейство процессоров 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК

30 апреля 2020, 20:11


Intel наконец официально представила новое семейство процессоров 10-го поколения для настольных ПК. Многим оно более известно под своим кодовым названием Comet Lake-S.

Новое семейство процессоров будет поддерживать новейшие материнские платы Z490 с новым сокетом LGA 1200 и рядом расширенных функций ввода-вывода. Линейка будет представлена набором наиболее быстродействующих на сегодняшний день в своем классе процессоров. Флагманом линейки будет выступать 10-ядерная модель Core i9-10900K. Этот процессор способен разгоняться до частоты 5,30 ГГц.

Intel 10th Gen Comet Lake


Intel также представила новый чипсет, предназначенный для производителей материнских плат. Флагманский чипсет будет маркироваться как Z490 и будет использовать совершенно новый сокет LGA 1200. Производители материнских плат смогут применять чипсет в своих проектах для выпуска системных плат следующего поколения.




Новые материнские платы Z490 не будут допускать установку процессоров прошлого поколения, которые устанавливались в сокет LGA 1151. Такой выбор был сделан для упрощения проблем с BIOS, которые могут возникать вследствие ограниченных возможностей материнской платы предыдущего поколения.

Ранее производители уже сталкивались с подобными проблемами у AM4, из-за чего пришлось по несколько раз перевыпускать BIOS, прежде чем удалось добиться надлежащей поддержки процессоров Ryzen. Intel решила не повторять ошибки.

Intel 10th Gen Comet Lake


В настоящее время уже выпускается несколько материнских плат Z490 от ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI. Intel также допускает применение материнских плат от своих локальных партнеров, таких как SuperO, EVGA, Biostar и Colorful.

В качестве рекомендуемых Intel назвала следующие модели материнских плат:

ASUS Z490 Motherboard Lineup Roundup
AORUS Z490 Motherboard Lineup Roundup
ASRock Z490 Motherboard Lineup Roundup
MSI Z490 Motherboard Lineup Roundup
Biostar Z490 Motherboard Lineup Roundup



Рассказывая о самих процессорах 10-го поколения серии Comet Lake-S, Intel выделила, что они используют 14-нм архитектуру Skylake, которая появилась еще в 2015 году.

Благодаря оптимизации, в архитектуре Skylake удалось перейти с 4 ядер и 8 потоков на систему, допускающую использование до 10 ядер и 20 потоков.

Оптимизация отразилась также и на максимально высоких допустимых скоростях работы новых процессоров. Их частота в Турбо-режиме выросла с 4,20 ГГц до 5,30 ГГц.

Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake


Сравнение цен на процессоры Intel 10th Gen и AMD Ryzen 3000 для настольных компьтеров

Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet



Цены на новые процессоры Intel 10th Gen Comet Lake

Intel 10th Gen Comet Lake


Intel 10th Gen Comet Lake




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сложностях выбора между процессорами AMD и Intel. В этой статье мы обсудим технические характеристики процессоров двух гигантов и разберём их достоинства и недостатки, которые оказывают прямое влияние на выбор того или иного CPU для ПК. Ведь этот выбор часто зависит от того, какие цели преследует пользователь. Подробнее об этом читайте в статье "AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры".

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