Intel анонсировала новое семейство процессоров 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК
30 апреля 2020, 20:11
Intel наконец официально представила новое семейство процессоров 10-го поколения для настольных ПК. Многим оно более известно под своим кодовым названием Comet Lake-S.
Новое семейство процессоров будет поддерживать новейшие материнские платы Z490 с новым сокетом LGA 1200 и рядом расширенных функций ввода-вывода. Линейка будет представлена набором наиболее быстродействующих на сегодняшний день в своем классе процессоров. Флагманом линейки будет выступать 10-ядерная модель Core i9-10900K. Этот процессор способен разгоняться до частоты 5,30 ГГц.
Intel также представила новый чипсет, предназначенный для производителей материнских плат. Флагманский чипсет будет маркироваться как Z490 и будет использовать совершенно новый сокет LGA 1200. Производители материнских плат смогут применять чипсет в своих проектах для выпуска системных плат следующего поколения.
Новые материнские платы Z490 не будут допускать установку процессоров прошлого поколения, которые устанавливались в сокет LGA 1151. Такой выбор был сделан для упрощения проблем с BIOS, которые могут возникать вследствие ограниченных возможностей материнской платы предыдущего поколения.
Ранее производители уже сталкивались с подобными проблемами у AM4, из-за чего пришлось по несколько раз перевыпускать BIOS, прежде чем удалось добиться надлежащей поддержки процессоров Ryzen. Intel решила не повторять ошибки.
В настоящее время уже выпускается несколько материнских плат Z490 от ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI. Intel также допускает применение материнских плат от своих локальных партнеров, таких как SuperO, EVGA, Biostar и Colorful.
В качестве рекомендуемых Intel назвала следующие модели материнских плат:
Рассказывая о самих процессорах 10-го поколения серии Comet Lake-S, Intel выделила, что они используют 14-нм архитектуру Skylake, которая появилась еще в 2015 году.
Благодаря оптимизации, в архитектуре Skylake удалось перейти с 4 ядер и 8 потоков на систему, допускающую использование до 10 ядер и 20 потоков.
Оптимизация отразилась также и на максимально высоких допустимых скоростях работы новых процессоров. Их частота в Турбо-режиме выросла с 4,20 ГГц до 5,30 ГГц.
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