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Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS: блок охлаждения для видеокарт ASUS Dual EVO RTX

30 апреля 2020, 22:00





Компания Phanteks сегодня объявила о выпуске нового водяного блока, разработанного специально для видеокарт ASUS Dual EVO RTX 2080/2070/2060 Super. Разработанный для обеспечения высокой производительности охлаждения, Glacier G2080 ASUS является последним дополнением к серии Glacier.

Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS


Glacier G2080 ASUS оснащен анодированными или хромированными накладками, полированной акриловой поверхностью и высококачественной никелевой медной основой. Водяной блок имеет минималистичный дизайн, который охватывает всю печатную плату и совместим с оригинальной задней панелью ASUS Dual EVO, чтобы подчеркнуть ваше оборудование.

Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS


Благодаря оптимизированному дизайну, полностью закрытый водный блок эффективно охлаждает графический процессор, оперативную память и VRM, обеспечивая оптимальную производительность и охлаждение. Водоблок поддерживает DRGB продукты Phanteks и совместимым с материнскими платами с интегрированным цифровым RGB-освещением.

Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS


Появления Glacier G2080 ASUS на полках магазинов можно ожидать в мае. Стоить устройство будет $150 (11 000 руб.).


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