СМИ: Xiaomi отслеживает поведение пользователей в сети
01 мая 2020, 11:10
Смартфоны Xiaomi одни из самых продаваемых смартфонов в мире благодаря соотношению цены и технических характеристик. Однако с тем, что касается конфиденциальности данных пользователей, у бренда, судя по всему, имеются проблемы.
Согласно последним сообщениям западных СМИ, Xiaomi записывает всю информацию о поведении пользователей в интернете и сохраняет эти данные на серверах, принадлежащих компании Alibaba, которые арендует Xiaomi. Журналисты обнаружили, что браузер Xiaomi по умолчанию записывает все посещенные веб-сайты, включая поисковые запросы даже из ориентированных на конфиденциальность поисковых систем, и каждый элемент, просмотренный в его ленте новостей. Отслеживание происходит даже тогда, когда пользователь находится в частном режиме.
Кроме того, журналисты добавляют, что устройство Xiaomi записывает, какие папки пользователи открывают, и на какие экраны они пролистывают, включая строку состояния и страницу настроек. Все эти данные затем отправляются на удаленные серверы в Сингапуре и России. Из отчета также следует, что компания собирала не только данные веб-браузера, но и данные о телефоне, в том числе уникальные номера для идентификации конкретного устройства и версии Android.
Однако Xiaomi отрицает, что есть проблема с конфиденциальностью. Компания утверждает, что данные шифруются при передаче для защиты конфиденциальности пользователей.
Китайский производитель смартфонов в ответ на обвинения говорит, что конфиденциальность и безопасность являются прерогативой компании. В пресс-службе Xiaomi подтвердили, что она собирала о поведении пользователей в сети, но вся эта информация была анонимной.
При дальнейшем разбирательстве журналистам удалось также выяснить, что для лучшего понимания поведения своих пользователей Xiaomi использует услуги аналитической компании Sensors Analytics, которая использует различные инструменты для анализа поведения пользователей в сети. Представитель Xiaomi также подтвердил связь компании с Sensors Analytics.
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