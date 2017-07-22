Несколько неожиданным образом Gigabyte подтвердила, что материнские платы Z490, которые являются основой 10-го поколения Core i9, также будут поддерживать работу его преемника. Ожидается, что серия процессоров Intel Rocket Lake-S будет представлена в конце этого года. Пока что нет никаких официальных подтверждений тому что серия будет наименоваться именно 11 поколением процессоров Intel. Однако в сети уже мелькали наименования процессоров Lakefield, в названии которых было обозначено, что это процессоры именно 11-го поколения.
Во время прямой трансляции, посвященной только что анонсированным материнским платам Gigabyte Z490, представитель производителя решил публично ответить на вопросы зрителей. Один из вопросов касался будущей поддержки материнскими платами Z490 процессоровов 11-го поколения Core Rocket Lake. Ведущий дал краткий ответ, что Z490 будет поддерживать эти процессоры.
Дискуссия о поддержке 11-го поколения стала еще более важной, потому что производители материнских плат занялись довольно странным маркетингом относительно готовности к PCI-Express Gen 4.0. Они говорят, что оборудование готово, но никто не знает, что это значит.
Теперь подтверждено, что Z490 будет поддерживать Rocket Lake-S. Материнские платы Z490 просто совместимы с предстоящими процессорами, даже до того, как они были выявлены Intel. Это также означает, что RLK-S будет использовать сокет LGA1200.
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