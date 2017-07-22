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Материнские платы Gigabyte Z490 совместимы с процессорами Intel Core 11-го поколения

01 мая 2020, 12:20





Несколько неожиданным образом Gigabyte подтвердила, что материнские платы Z490, которые являются основой 10-го поколения Core i9, также будут поддерживать работу его преемника. Ожидается, что серия процессоров Intel Rocket Lake-S будет представлена в конце этого года. Пока что нет никаких официальных подтверждений тому что серия будет наименоваться именно 11 поколением процессоров Intel. Однако в сети уже мелькали наименования процессоров Lakefield, в названии которых было обозначено, что это процессоры именно 11-го поколения.

Материнские платы Gigabyte Z490 будут поддерживать процессоры Intel Core 11-го поколения


Во время прямой трансляции, посвященной только что анонсированным материнским платам Gigabyte Z490, представитель производителя решил публично ответить на вопросы зрителей. Один из вопросов касался будущей поддержки материнскими платами Z490 процессоровов 11-го поколения Core Rocket Lake. Ведущий дал краткий ответ, что Z490 будет поддерживать эти процессоры.

Материнские платы Gigabyte Z490 будут поддерживать процессоры Intel Core 11-го поколения


Дискуссия о поддержке 11-го поколения стала еще более важной, потому что производители материнских плат занялись довольно странным маркетингом относительно готовности к PCI-Express Gen 4.0. Они говорят, что оборудование готово, но никто не знает, что это значит.

Теперь подтверждено, что Z490 будет поддерживать Rocket Lake-S. Материнские платы Z490 просто совместимы с предстоящими процессорами, даже до того, как они были выявлены Intel. Это также означает, что RLK-S будет использовать сокет LGA1200.



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