Компания ASRock анонсировала первую в своем роде материнскую плату с поддержкой нового стандарта электропитания ПК ATX12VO от Intel. Плата получила название ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR. Новинка поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения.
Стандарт ATX12VO предполагает наличие 10 контактов и исключает использование 3,3-и 5-вольтовых цепей из блока питания. Остаются лишь 12-вольтовые линии. В дальнейшем преобразование напряжения и его дальнейшая раздача - это забота материнской платы. Новый стандарт позволяет добиться гораздо большей энергоэффективности ПК.
Что касается устройства самой платы, то теперь из привычной конструкции исчез 24-контактный разъем питания ATX, его место занимает меньший 5-контактный вход pure-12 V, а 6-контактный разъем PCIe имеет дополнительный вход на 12 В. В свою очередь 8-контактный разъем EPS (еще один вход pure-12 V) находится прямо там, где он должен быть - рядом с областью VRM процессора. Есть два небольших 4-контактных разъема, которые могут быть выходами 5 В и 3,3 В от материнской платы, к разъемам питания SATA.
Часть печатной платы рядом с областью памяти оснащена несколькими более мощными фазами, чем vDIMM. Они преобразуют 12 В в 5 В и 3,3 В (по существу, то же самое делает блок питания с переключением постоянного тока в постоянный). Остальная часть набора функций ввода-вывода платы довольно стандартна: четыре порта SATA, один слот M. 2-22110, слот M. 2 E-Key и другие. Цена и дата появления в продаже компание не раскрываются.
Что примечательно, разработка блоков питания стандарта ATX12VO сейчас ведется сотрудниками Intel совместно с рядом известных производителей компьютерного железа, такими как FSP, High Power, Channel Well Technology и Corsair.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".