Чиновникам США запретят пользоваться продуктами Huawei и ZTE
01 мая 2020, 13:40
Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Джош Хоули объявили о своих планах по внесению нового законопроекта, который вводит запрет на использование американским госслужащим продуктов, произведенных китайскими компаниями, чья деятельность, по мнению американских властей, несет в себе угрозу безопасности. По-большей части это относится к китайским производителям телекоммуникационного и электронного оборудования, таким как Huawei и ZTE.
Политические лидеры стремятся принять закон, который по существу запретит федеральным чиновникам вести любую официальную работу, используя технологии и продукты китайских компаний, которые упомянуты в рамках законопроекта. Принимать решение о том, какую компанию внести в соответствующий список будет принимать Государственный департамент США.
Законопроект заставит Госдепартамент создать список компаний, которые поддерживаются правительством Китая, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности, особенно в отношении шпионажа и утечки данных. Республиканские сенаторы также особо отметили Huawei и ZTE, как наиболее опасные в этом отношении.
По словам Теда Круза, компании вроде Huawei - это шпионская сеть, замаскированная под телекоммуникационную компанию. Парламентарий подчеркнул, что это лишь малая часть мер, которые власти США будут принимать в отношении Китая и его технологических гигантов.
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