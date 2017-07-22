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С новым обновлением обладатели Realme X50 Pro смогут снимать видео 4K 60 FPS

01 мая 2020, 14:50





Realme недавно выпустила новое обновление программного обеспечения для своего флагманского смартфона X50 Pro 5G . Новый патч теперь позволит обладателям флагмана снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

С новым обновление обладатели Realme X50 Pro смогут снимать видео 4K 60 FPS


С выходом этого патча, существенно обновится уровень безопасности устройств на Android, появится новый значок зарядки, а также новый режим яркости экрана наряду с оптимизациями для лучшей стабильности сети.

С новым обновление обладатели Realme X50 Pro смогут снимать видео 4K 60 FPS


Обновление получило номер версии RMX2076PU_11_A. 19. Сейчас новым патчем обновляются не все смартфоны, а лишь выборочные модели Realme X50 Pro 5G. Это делается для того, чтобы протестировать обновление на отсутствие серьезных ошибок, влияющих на смартфон. Однако те, кто не хочет ждать, может скачать обновление уже сейчас на официальном сайте realme.com.

Вот полный список изменений, которые привносит обновление прошивки:

- Патч безопасности Android
- Новый значок зарядки
- Новый ярким режим экрана
- Функция записи видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду
- Оптимизировано качество фотографий
- Оптимизирована стабильность работы сети
- Исправлена проблема с закругленным углом экрана

Realme X50 Pro был представлен 24 февраля текущего года. Смартфон оснащен 6,44-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Под капотом чипсет Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Realme X50 Pro имеет батарею объемом 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.



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