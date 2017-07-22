РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Fitbit готовится выпустить детские смарт-часики с полной поддержкой 4G

01 мая 2020, 15:24


Американская корпорация Fitbit, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья, хорошо известна не только своими линейками продуктов, в числе которых разнообразные браслеты, фитнес-трекери и «умные» Wi-Fi-весы. Эта компания также выпускает трекеры для детей. Самые известные модели - трекеры линейки Ace.

Недавно Fitbit объявила, что собирается переходить на выпуск моделей новой серии Ace 2. Она обещает, что это будут уже настоящие, полноценные «умные» часы для самых маленьких пользователей.


Fitbit


Источники, близкие к компании, сообщают, что выход на новый уровень обеспечило недавнее приобретение стартапа Doki из Гонконга. Он выпускал до этого собственные «умные» часы для детей, поддерживающие функцию видеозвонков.

Сообщается, что с 1 июля ряд продуктов Doki выводятся из поддержки и сопровождения. Официального анонса по этому поводу еще не было, но сделка о приобретении стартапа, похоже, могла быть завершена еще непосредственно перед приобретением Fitbit компанией Google.

Как бы там ни было, но то, что сейчас исповедует Fitbit, их концепция для детских «умных» часов - это очень тесно укладывается со слухами, которые ходят вокруг бизнеса стартапа и платформы Doki.