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01 мая 2020, 15:24
Американская корпорация Fitbit, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья, хорошо известна не только своими линейками продуктов, в числе которых разнообразные браслеты, фитнес-трекери и «умные» Wi-Fi-весы. Эта компания также выпускает трекеры для детей. Самые известные модели - трекеры линейки Ace.
Недавно Fitbit объявила, что собирается переходить на выпуск моделей новой серии Ace 2. Она обещает, что это будут уже настоящие, полноценные «умные» часы для самых маленьких пользователей.
Источники, близкие к компании, сообщают, что выход на новый уровень обеспечило недавнее приобретение стартапа Doki из Гонконга. Он выпускал до этого собственные «умные» часы для детей, поддерживающие функцию видеозвонков.
Сообщается, что с 1 июля ряд продуктов Doki выводятся из поддержки и сопровождения. Официального анонса по этому поводу еще не было, но сделка о приобретении стартапа, похоже, могла быть завершена еще непосредственно перед приобретением Fitbit компанией Google.
Как бы там ни было, но то, что сейчас исповедует Fitbit, их концепция для детских «умных» часов - это очень тесно укладывается со слухами, которые ходят вокруг бизнеса стартапа и платформы Doki.