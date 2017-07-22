Все модели серии Meizu 17 получат дисплей с частотой обновления 90 Гц
01 мая 2020, 16:00
Meizu сегодня официально подтвердила, что грядущие смартфоны серии Meizu 17 будут оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В экране будет отверстие под фронтальную камеру. Кроме того в своих сообщениях компания намекнула на определенные преимущества будущего флагмана в том, что касается мобильных игр.
Помимо этого, в компании официально подтвердили, что смартфон Meizu 17 будет оснащен двойными ультралинейными стереодинамиками третьего поколения. Наличие таких динамиков должно обеспечить пользователям отличное звучание на низких и средних частотах, также позволит насладиться басами в любимых музыкальных композициях.
Недавно компания также показала, что смартфон Meizu 17 Pro будет оснащен 3D-датчиком глубины. До этого компания выпустила официальные рендеры Meizu 17 Pro, подтверждающие, что устройство будет поставляться с керамическим корпусом. Телефон также будет поддерживать беспроводную зарядку mCharge и, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку 40 Вт.
Также известно, что эта серия будет работать на чипсете Snapdragon 865 наряду с оперативной памятью LPDDR5. Смартфон будет поддерживать 5G. Презентация серии должна пройти 8 мая и будет показана в прямом эфире.
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