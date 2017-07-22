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Все модели серии Meizu 17 получат дисплей с частотой обновления 90 Гц

01 мая 2020, 16:00


Meizu сегодня официально подтвердила, что грядущие смартфоны серии Meizu 17 будут оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В экране будет отверстие под фронтальную камеру. Кроме того в своих сообщениях компания намекнула на определенные преимущества будущего флагмана в том, что касается мобильных игр.

Серия Meizu 17 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц


Помимо этого, в компании официально подтвердили, что смартфон Meizu 17 будет оснащен двойными ультралинейными стереодинамиками третьего поколения. Наличие таких динамиков должно обеспечить пользователям отличное звучание на низких и средних частотах, также позволит насладиться басами в любимых музыкальных композициях.

Недавно компания также показала, что смартфон Meizu 17 Pro будет оснащен 3D-датчиком глубины. До этого компания выпустила официальные рендеры Meizu 17 Pro, подтверждающие, что устройство будет поставляться с керамическим корпусом. Телефон также будет поддерживать беспроводную зарядку mCharge и, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку 40 Вт.



Также известно, что эта серия будет работать на чипсете Snapdragon 865 наряду с оперативной памятью LPDDR5. Смартфон будет поддерживать 5G. Презентация серии должна пройти 8 мая и будет показана в прямом эфире.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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