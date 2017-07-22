ICANN отказал в продаже контроля над доменом .org компании Ethos Capital
01 мая 2020, 16:35
Некоммерческая организация ICANN, регулирующая вопросы управления доменными именами в Интернете, отклонило предложение некоммерческой организации The Internet Society (ISOC) о продаже контроля над доменом .org и управляющим им реестром Public Interest Registry частной инвестиционной компании Ethos Capital за 1,1 млрд долларов.
ICANN или «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» была создана 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.
Это было очень спорное предложение с самого начала. О сделке по продаже было объявлено в ноябре 2019 года. Принимая во внимание, что домен .org используется в основном некоммерческими организации, руководителям ICANN пришлось отправить письмо озабоченности всем участникам предложения. Группа основателей Интернета, стоявших у его истоков, также попросила ICANN заблокировать сделку.
В своем заявлении руководство ICANN заявило, что провело тщательную проверку, прежде чем вынесло решение. Они рассмотрели «сотни страниц документов и комментариев», предоставленной PIR и Ethos Capital, которые, скорее всего, были направлены в пользу продажи. Члены Правления также рассмотрели мнения Секретного офиса прокурора Калифорнии и ознакомились с комментариями общественности на форуме ICANN.
В конце концов, совет директоров пришел к выводу, что продажа изменит «фундаментальную природу публичных интересов PIR как организации, которая обязана обслуживать интересы своих корпоративных акционеров». Кроме того, правление сослалось на озабоченность по поводу долга в 360 млн долларов, который Ethos Capital должен был бы взять для совершения сделки. Поэтому у членов ICANN возник «дополнительный вопрос о том, как владельцы доменов .org будут защищены или получат выгоду от этого преобразования».
Противники сделки опасались, что в случае перехода под контроль частной компании адреса в доменной зоне .org будут распределяться непрозрачно и исходя из коммерческих соображений.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".