РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками

01 мая 2020, 17:00




Рынок планшетов до сих пор находится на спаде. Однако эпидемия коронавируса несколько изменила эту ситуацию вновь и пробудила у пользователей устойчивый интерес к планшетам. На днях в сети был опубликован очередной патент Huawei, который демонстрирует 8-дюймовый планшет с двойными динамиками.

Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками


Патент демонстрирует несколько рендеров будущего устройства, которые могут принадлежать модели Huawei MatePad T, получившей сертификацию Wi-Fi alliance в середине апреля. Известно, что сейчас у компании в разработке находятся несколько версий этого устройства с различными конфигурациями оперативной и встроенной памяти, а также возможностями работы в сети. Возможно, на рынке появится несколько версий доступного MatePad T с Wi-Fi, 4G и даже поддержкой 5G-связи. Кроме того, ожидается, что планшет будет работать на Android 10.

Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками


К сожалению, более подробные сведения пока неизвестны. Предполагается, что устройство будет бюджетным, и иметь по одному датчику камеры спереди и сзади. Что, собственно, можно разглядеть на рендерах. Заметное изменение - это наличие двух динамиков с одной решеткой динамика внизу и одной сверху. Более подробная информация или официальные тизеры от компании должны появиться в ближайшее время.

Планшет Huawei MatePad был анонсирован 23 апреля текущего года. Он оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем. Под капотом устройства чипсет Kirin 810 в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена в вариантах на 64 ГБ и 128 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Apple готовит MacBook Air на 12-ядерном 5-нм ARM-процессоре Firestorm
  • Анонс Huawei MatePad: доступный планшет для учебы
  • Анонс ADATA XPG XENIA: игровой ноутбук с частотой обновления экрана 144 Гц
  • Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году
  • Обновлённый ультрабук Razer Blade Stealth 13 обзавёлся дискретной графикой и самым быстрым 13,3" экраном

    • следующая новость
    Анонс Deepcool GAMMAXX 400 EX: бюджетный кулер с двумя вентиляторами

    предыдущая новость
    ICANN отказал в продаже контроля над доменом .org компании Ethos Capital

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 мая, 2020

    Снимки 12 Мп камеры Google Pixel 4A оказались лучше, чем у 48 Мп камеры Redmi Note 7

    Vivo запатентовала смартфон-слайдер

    Новые модели ноутбуков Xiaomi получили сертификацию Bluetooth SIG

    Cмарт-часы Apple Watch Series 6 смогут предупредить о повышенной нервозности и недостатке сна

    Анонс Deepcool GAMMAXX 400 EX: бюджетный кулер с двумя вентиляторами

    Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками

    ICANN отказал в продаже контроля над доменом .org компании Ethos Capital

    Все модели серии Meizu 17 получат дисплей с частотой обновления 90 Гц

    Fitbit готовится выпустить детские смарт-часики с полной поддержкой 4G

    С новым обновлением обладатели Realme X50 Pro смогут снимать видео 4K 60 FPS

    Чиновникам США запретят пользоваться продуктами Huawei и ZTE

    Анонс ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR: первая материнская плата с поддержкой стандарта электропитания ATX12VO

    Материнские платы Gigabyte Z490 совместимы с процессорами Intel Core 11-го поколения

    СМИ: Xiaomi отслеживает поведение пользователей в сети

    30 апреля, 2020

    Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS: блок охлаждения для видеокарт ASUS Dual EVO RTX

    Intel анонсировала новое семейство процессоров 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК

    Чипсет MediaTek Dimensity 1000 получил аппаратную поддержку видеокодека AV1

    Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме

    BIOSTAR анонсировала материнские платы совместимые с процессорами intel 10-го поколения

    Для Microsoft Word и PowerPoint скоро появится многооконный режим на iPad

    ССЫЛКИ