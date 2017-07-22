Рынок планшетов до сих пор находится на спаде. Однако эпидемия коронавируса несколько изменила эту ситуацию вновь и пробудила у пользователей устойчивый интерес к планшетам. На днях в сети был опубликован очередной патент Huawei, который демонстрирует 8-дюймовый планшет с двойными динамиками.
Патент демонстрирует несколько рендеров будущего устройства, которые могут принадлежать модели Huawei MatePad T, получившей сертификацию Wi-Fi alliance в середине апреля. Известно, что сейчас у компании в разработке находятся несколько версий этого устройства с различными конфигурациями оперативной и встроенной памяти, а также возможностями работы в сети. Возможно, на рынке появится несколько версий доступного MatePad T с Wi-Fi, 4G и даже поддержкой 5G-связи. Кроме того, ожидается, что планшет будет работать на Android 10.
К сожалению, более подробные сведения пока неизвестны. Предполагается, что устройство будет бюджетным, и иметь по одному датчику камеры спереди и сзади. Что, собственно, можно разглядеть на рендерах. Заметное изменение - это наличие двух динамиков с одной решеткой динамика внизу и одной сверху. Более подробная информация или официальные тизеры от компании должны появиться в ближайшее время.
Планшет Huawei MatePad был анонсирован 23 апреля текущего года. Он оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем. Под капотом устройства чипсет Kirin 810 в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена в вариантах на 64 ГБ и 128 ГБ.
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