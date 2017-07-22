Deepcool сегодня анонсировала обновление своего, ранее выпущенного процессорного кулера GAMMAXX X 400. Новая модель получила название GAMMAXX 400 EX. Это кулер башенного типа, который имеет размеры 129x103x157,5 мм и весит 930 грамм.
Новая модель оснащена двумя вентиляторами в отличии от предыдущей, где был лишь один вентилятор. Разработчики также увеличили количество ребер радиатора до 56, что позволило на 20% увеличить площадь охлаждаемой поверхности. Кулер имеет 4 тепловые трубки диаметром 6 миллиметров, которые имеют прямое соприкосновение с крышкой процессора.
Оба 120-мм вентилятора могут развивать скорость до 1500 оборотов в минуту. При этом уровень шум не превышает 27 дБА. Примечательно, что производитель несколько изменил систему фиксации, что существенно упрощает для пользователя монтаж кулера на материнскую плату. Deepcool GAMMAX X 400 EX совместим с большим количеством сокетов AMD (от FM1 до AM4) и Intel (от LGA1366 до LGA1151).
Производитель не раскрывает дату поступления кулера в продажу, как и цену устройства. Однако, предположительно, его цена не должна превышать $40 (3000 руб.).
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