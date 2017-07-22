Cмарт-часы Apple Watch Series 6 смогут предупредить о повышенной нервозности и недостатке сна
01 мая 2020, 18:53
Появился слух, что в смарт-часах Apple Watch Series 6 появятся новые функции, которые позволят предупредить пользователя о повышенной нервозности и подсказать о признаках недостаточного отдыха (сна). Но это только часть будущих новых функций, которые должны появиться в будущей модели смарт-часов. Сообщается, например, что среди новшеств также появится датчик, который поможет оценивать уровень кислорода в крови.
Известно, что обновление Apple Watch предположительно будет называться Series 6.
Информацию о мониторинге здоровья, включая признаки тревожного состояния, обнародовал в Твиттере Никиас Молин. Никто раньше не слышал об этом человеке как об эксперте, который хорошо знаком с внутренней кухней Apple. Однако потом его слова подтвердил Джон Проссер, который ранее «засветился» на подтверждении других слухов вокруг Apple, которые в итоге оказывались правдой.
Молина сообщил, что в будущих часах Apple Watch Series 6 появится функция отслеживание сна. Об этом уже предположительно говорили раньше. Но вместе с ней, сообщает Молина, появится еще одна, абсолютно новая функция, о которой ничего не сообщалось ранее. Это - функция контроля за нарушениями в состоянии здоровья человека. Частично эта функция будет работать на данных оценки сердечного ритма - они собираются уже сейчас и находятся под наблюдением, Но также в новой функции будут выявляться другие необычные признаки, связанные с проявлением нервозности или тревоги у владельца часов.
Молина отметил, что смарт-часы новой серии будут иметь более продолжительный срок автономной работы. Там также будет установлен датчик пульса. Техническую часть работы часов будет поддерживать микропроцессор S6.
Сообщается, что в Apple Watch уже сейчас имеется датчик сердечного ритма. Но в новой модели он будет работать как пульсоксиметр - неинвазивный медицинский прибор, применяемый для определения уровня кислорода в капиллярной крови и частоты сердечных сокращений. Такие приборы сейчас широко применяются в медицинской практике. Цикл измерений у них составляет не более 20 секунд, и они дают минимальную погрешность.
Теперь такой пульсоксиметр может появиться и в Apple Watch Series 6. Но для этого компании потребуется получить одобрение FDA для использования его в качестве устройства для мониторинга работоспособности граждан.
Ранее уже ходили слухи, что в 2020 году в часах Apple Watch может появиться функция отслеживания сна. Но позднее выяснилось, что для поддержки этой функции необходимо повысить продолжительность автономной работы смарт-часов. Это вызвало определенные сомнения, что такая функция появится. Их причина состояла в том, что обычно пользователи оставляют часы ночью на зарядку.
Поэтому было предложено перейти на альтернативную модель контроля, а также обеспечить более быструю зарядку, связанную с Qi, чем доступна в настоящее время. В этом случае пользователи могли бы быстро зарядить часы утром.
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