РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Cмарт-часы Apple Watch Series 6 смогут предупредить о повышенной нервозности и недостатке сна

01 мая 2020, 18:53


Появился слух, что в смарт-часах Apple Watch Series 6 появятся новые функции, которые позволят предупредить пользователя о повышенной нервозности и подсказать о признаках недостаточного отдыха (сна). Но это только часть будущих новых функций, которые должны появиться в будущей модели смарт-часов. Сообщается, например, что среди новшеств также появится датчик, который поможет оценивать уровень кислорода в крови.

Известно, что обновление Apple Watch предположительно будет называться Series 6.

Apple Watch Series 6


Информацию о мониторинге здоровья, включая признаки тревожного состояния, обнародовал в Твиттере Никиас Молин. Никто раньше не слышал об этом человеке как об эксперте, который хорошо знаком с внутренней кухней Apple. Однако потом его слова подтвердил Джон Проссер, который ранее «засветился» на подтверждении других слухов вокруг Apple, которые в итоге оказывались правдой.

Apple Watch Series 6


Молина сообщил, что в будущих часах Apple Watch Series 6 появится функция отслеживание сна. Об этом уже предположительно говорили раньше. Но вместе с ней, сообщает Молина, появится еще одна, абсолютно новая функция, о которой ничего не сообщалось ранее. Это - функция контроля за нарушениями в состоянии здоровья человека. Частично эта функция будет работать на данных оценки сердечного ритма - они собираются уже сейчас и находятся под наблюдением, Но также в новой функции будут выявляться другие необычные признаки, связанные с проявлением нервозности или тревоги у владельца часов.

Молина отметил, что смарт-часы новой серии будут иметь более продолжительный срок автономной работы. Там также будет установлен датчик пульса. Техническую часть работы часов будет поддерживать микропроцессор S6.

Сообщается, что в Apple Watch уже сейчас имеется датчик сердечного ритма. Но в новой модели он будет работать как пульсоксиметр - неинвазивный медицинский прибор, применяемый для определения уровня кислорода в капиллярной крови и частоты сердечных сокращений. Такие приборы сейчас широко применяются в медицинской практике. Цикл измерений у них составляет не более 20 секунд, и они дают минимальную погрешность.





Теперь такой пульсоксиметр может появиться и в Apple Watch Series 6. Но для этого компании потребуется получить одобрение FDA для использования его в качестве устройства для мониторинга работоспособности граждан.

Ранее уже ходили слухи, что в 2020 году в часах Apple Watch может появиться функция отслеживания сна. Но позднее выяснилось, что для поддержки этой функции необходимо повысить продолжительность автономной работы смарт-часов. Это вызвало определенные сомнения, что такая функция появится. Их причина состояла в том, что обычно пользователи оставляют часы ночью на зарядку.

Поэтому было предложено перейти на альтернативную модель контроля, а также обеспечить более быструю зарядку, связанную с Qi, чем доступна в настоящее время. В этом случае пользователи могли бы быстро зарядить часы утром.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".


Читайте также:

  • Fitbit готовится выпустить детские смарт-часики с полной поддержкой 4G
  • Huami разрабатывает защитную маску с встроенными ультрафиолетовыми светодиодами
  • Qualcomm разработала технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+ для устройств с Snapdragon 765
  • DJI Mavic Air 2 получил новую камеру и большее время полета
  • Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

    • следующая новость
    Новые модели ноутбуков Xiaomi получили сертификацию Bluetooth SIG

    предыдущая новость
    Анонс Deepcool GAMMAXX 400 EX: бюджетный кулер с двумя вентиляторами

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 мая, 2020

    Снимки 12 Мп камеры Google Pixel 4A оказались лучше, чем у 48 Мп камеры Redmi Note 7

    Vivo запатентовала смартфон-слайдер

    Новые модели ноутбуков Xiaomi получили сертификацию Bluetooth SIG

    Cмарт-часы Apple Watch Series 6 смогут предупредить о повышенной нервозности и недостатке сна

    Анонс Deepcool GAMMAXX 400 EX: бюджетный кулер с двумя вентиляторами

    Huawei запатентовала планшет с двумя динамиками

    ICANN отказал в продаже контроля над доменом .org компании Ethos Capital

    Все модели серии Meizu 17 получат дисплей с частотой обновления 90 Гц

    Fitbit готовится выпустить детские смарт-часики с полной поддержкой 4G

    С новым обновлением обладатели Realme X50 Pro смогут снимать видео 4K 60 FPS

    Чиновникам США запретят пользоваться продуктами Huawei и ZTE

    Анонс ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR: первая материнская плата с поддержкой стандарта электропитания ATX12VO

    Материнские платы Gigabyte Z490 совместимы с процессорами Intel Core 11-го поколения

    СМИ: Xiaomi отслеживает поведение пользователей в сети

    30 апреля, 2020

    Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS: блок охлаждения для видеокарт ASUS Dual EVO RTX

    Intel анонсировала новое семейство процессоров 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК

    Чипсет MediaTek Dimensity 1000 получил аппаратную поддержку видеокодека AV1

    Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме

    BIOSTAR анонсировала материнские платы совместимые с процессорами intel 10-го поколения

    Для Microsoft Word и PowerPoint скоро появится многооконный режим на iPad

    ССЫЛКИ