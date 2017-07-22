Xiaomi, возможно, планирует расширить свой портфель ноутбуков с помощью новых моделей, которые сегодня получили сертификацию Bluetooth SIG. Мобильные ПК принадлежат к брендам Mi и Redmi, некоторые из которых работают на последнем чипсете Ryzen от AMD.
Недавно сертифицированные модели перечислены как RedmiBook 14 и 16 и, как ожидается, будут питаться от новых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000. Также в списке представлен новый ноутбук Mi 13.3, а также 14-дюймовые и 16,1-дюймовые версии. Существует также вариант Mi Notebook 14. Эти модели, вероятно, будут оснащены процессорами Intel Comet Lake-H.
RedmiBook 14 Ryzen Edition 2-го поколения - это обновленная версия RedmiBook 14, который был выпущен в прошлом году. RedmiBook 16 - это новая 16-дюймовая версия, получившая название RedmiBook 16 Ryzen Edition. Другие четыре модели включают в себя ноутбук Mi 13.3/14/16.1 и ноутбук Mi 14, которые являются совершенно новыми дополнениями к портфолио мобильных ПК Xiaomi. Пока неясно, получат ли эти четыре модели процессоры Ryzen.
На странице сертификации Bluetooth SIG показаны все модели, за исключением ноутбука Mi 13.3, который будет поддерживать подключение Bluetooth 5.0. Ноутбук Mi 13.3 будет поставляться с сертификацией Bluetooth 5.1.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".