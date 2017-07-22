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Vivo запатентовала смартфон-слайдер

01 мая 2020, 19:45





Vivo известен смелым дизайном и инновациями, но при этом в портфеле продуктов бренда до сих пор нет смартфона с механизмом слайдера. Судя по всему, Vivo намерена исправить эту оплошность, запатентовав смартфон с дизайном слайдера.

Vivi запатентовала смартфон-слайдер


На эскизах, представленных в патенте показан смартфон с механизмом слайдера. Продукты с аналогичным дизайном уже выпускали OPPO, Xiaomi и Lenovo. Что характерно, они не слишком прижились у пользователей во многом из-за регулярных поломок механизма.

Vivo запатентовала смартфон-слайдер


Судя по изображениям в патенте, на той части слайдера, что расправляется вверх, расположен основной датчик камеры, а при раскрытии слайдера всплывает модуль вспышки. Смартфон оснащен квадро-камерой, три датчика которой расположены немного ниже того места, где раскрывается слайдер. Что примечательно, при открытии слайдера спереди, по-логике вещей, должна открываться фронтальная камера, но на эскизе ее там нет. Хотя, это ведь всего лишь эскиз.

Vivo запатентовала смартфон-слайдер


В любом случае, сейчас рано говорить о том, действительно ли Vivo планирует выпустить смартфон именно с таким дизайном или это всего лишь регистрация патента из разряда "так на всякий случай, а вдруг пригодится". Как мы знаем, далеко не все патенты технологических компаний в конце концов выливаются в настоящий продукт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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