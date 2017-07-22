Vivo известен смелым дизайном и инновациями, но при этом в портфеле продуктов бренда до сих пор нет смартфона с механизмом слайдера. Судя по всему, Vivo намерена исправить эту оплошность, запатентовав смартфон с дизайном слайдера.
На эскизах, представленных в патенте показан смартфон с механизмом слайдера. Продукты с аналогичным дизайном уже выпускали OPPO, Xiaomi и Lenovo. Что характерно, они не слишком прижились у пользователей во многом из-за регулярных поломок механизма.
Судя по изображениям в патенте, на той части слайдера, что расправляется вверх, расположен основной датчик камеры, а при раскрытии слайдера всплывает модуль вспышки. Смартфон оснащен квадро-камерой, три датчика которой расположены немного ниже того места, где раскрывается слайдер. Что примечательно, при открытии слайдера спереди, по-логике вещей, должна открываться фронтальная камера, но на эскизе ее там нет. Хотя, это ведь всего лишь эскиз.
В любом случае, сейчас рано говорить о том, действительно ли Vivo планирует выпустить смартфон именно с таким дизайном или это всего лишь регистрация патента из разряда "так на всякий случай, а вдруг пригодится". Как мы знаем, далеко не все патенты технологических компаний в конце концов выливаются в настоящий продукт.
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