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Снимки 12 Мп камеры Google Pixel 4A оказались лучше, чем у 48 Мп камеры Redmi Note 7

01 мая 2020, 20:15


Испанский блогер Хулио Луссон, публикующийся в канале TecnoLike Plus, поделился примерами фотографий, сделанных 12 Мп камерой смартфона Google Pixel 4a, который сейчас готовится к выпуску продаж. Для сравнения качества снимков, сделанных с помощью Pixel 4a, Хулио Луссон использовал фотоснимки, сделанные 48 Мп камерой Redmi Note 7.

Google Pixel 4A


По мнению блогера, смартфон Google «естественно» выиграл эту «битву», хотя он и имеет всего 12 Мп камеру, а ему противостояла 48 Мп камера «конкурента».





Отмечается, что камера смартфона Pixel 4a отлично зарекомендовала себя даже в условиях низкой освещенности. THG.ru уже сообщал недавно, что Google сумела продвинуться далеко вперед в отношении качества обработки снимков. Успех был достигнут благодаря развитию программных алгоритмов, применяемых при обработке снимков. Наиболее ярко это проявляется именно при съемке при плохой освещенности. Отмечалось, что прогресс был достигнут прежде всего за счет применения новейших методов ИИ.


Google Pixel 4A


Сравнение снимков, сделанных 12 Мп камерой Pixel 4a (слева) и 48 Мп камерой Redmi Note 7 (справа).


Кстати, отмечает блогер, использованный для тестирования образец смартфона, не обязательно должен стать окончательной моделью. Блогер при этом высказывает уверенность, что в финальной версии камера устройства, вероятно, должна будет снимать еще лучше.

Напомним, анонс смартфона Pixel 4a должен состоятся в ближайшие недели. По данным немецкого сайта, анонс начала его продаж должен состояться 22 мая в городе Дюссельдорф, Германия. Эти данные уже подтвердил оператор Vodafone.

Смартфон будет иметь 5,81 дюйм OLED-дисплей с выемкой для фронтальной камеры, чип Snapdragon 730, 6 Гбайт ОЗУ и 64/128 Гбайт основной памяти. Емкость аккумулятора составит 3080 мАч, в комплект войдет зарядное устройство на 15 Вт. Дизайн смартфона будет выполнен в двух цветах, Цена смартфона Google Pixel 4A, как ожидается, составит около $400.



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