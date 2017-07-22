Counterpoint Research: iPhone 11 остается самым продаваемым смартфоном в Китае
01 мая 2020, 21:45
Два дня назад международная аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала последние данные по продажам смартфонов в Китае в 1 кв. 2020 г. Согласно полученным результатам, объем их продаж упал на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более того, продажи в феврале были практически нулевыми. Ожидания на февраль были высокие, чем в прошлом году, но фактически произошел резкий спад: падение составило 35%.
В то же время, отмечается в отчете, если говорить о продажах смартфонов Apple iPhone в Китае в 1 кв. 2020 года, то они упали всего на 1% в годовом исчислении. Лидерство на китайском рынке по популярности уверенно держит iPhone 11.
Оценивая структуру продаж среди главных брендов, присутствующих на местном рынке, основные позиции в 1 кв. 2020 года занимали пять крупнейших производителей смартфонов: Huawei, VIVO, OPPO, Apple и Xiaomi. Агентство отмечает, что в условиях пандемии доля Huawei даже выросла на фоне других и достигла 39%.
Самым продаваемым смартфоном на китайском рынке в 1 кв. был iPhone 11. Он остается лидером продаж в стране уже на протяжении семи последних месяцев подряд.
Отмечается рост доли Apple и Huawei на рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выделяется высокая динамика рынка, проявившаяся для отдельных игроков. Так. продажи смартфонов Huawei, например, выросли на 6% в годовом исчислении. Продажи iPhone упали на 1%, но это падение рассматривается как незначительное.
В тоже время конкуренты пережили спад продаж, который исчисляется двузначными цифрами.
Самым существенным изменением, отмечается в отчете Counterpoint Research, стал рост онлайн-продаж смартфонов в Китае: их рост он составил более 50% в 1 кв. против ~30% в 2019 году».
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".