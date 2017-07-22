Intel показала таинственный прототип Xe-HP GPU, назвав его «отцом всех процессоров»
01 мая 2020, 22:47
В Твиттере Intel Graphics появилась информация о разработке графического процессора Intel Xe HP (Xe High Performance), которая сейчас ведется подразделением компании Intel в Индии. Сведения об этой разработке впервые просочились в прессу в конце прошлого года. Тогда стало известно, что исследовательский центр Intel в Индии уже ведет разработку некого графического процессора Xe-HP с предполагаемым размером кристалла 3700 мм2.
Показанные габаритные характеристики прототипа явно указывали на то, что компания Intel серьезно занимается сейчас созданием некой графической полупроводниковой композиции в многочиповой упаковке.
Автор поста не был многословен. Предположительно, это был Раджи Кодури, вице-президент Intel по разработкам для, главный архитектор и главный менеджер по архитектуре, графике и программному обеспечению. Отметим, что в прошлом он был руководителем графического подразделения в AMD.
В одном из твитов Кодури назвал показанный образец как "beep of all". По всей видимости, он имел в виду, что эту разработку следует именовать не иначе, как «отец всех процессоров», если переводить с хинди. Позднее этот твит был удален.
Нужно отметить, что данную разработку не следует относить к числу создания графического процессора для высокопроизводительных вычислений (HPC). Это название давно зарезервировано в Intel для графического процессора Xe-HPC. Поэтому выставленную модель можно охарактеризовать назвать только как прямой конкурент для NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro.
Другой информации пока нет.
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