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Raspberry Pi позволяет управлять освещением в доме с помощью смартфона и AR

01 мая 2020, 23:45


Разработчик Toernblom создал проект дополненной реальности, позволяющий с помощью смартфона указывать место с виртуальной кнопкой, управляя тем самым интенсивностью свечения рядом расположенных ламп Phillips Hue. В настоящее время он свободно распространяет свой проект через Reddit.

Проект предусматривает использование смартфона и Raspberry Pi и позволяет управлять интенсивностью подсветки в доме, воссоздавая систему управления через дополненную реальность. Пользуясь смартфоном как проектором, накладывающим метка включения, можно повышать или понижать интенсивность свечения соответствующих ламп, эффективно управляя освещением в доме.


Toernblom


Секрет данного AR-устройства - использование «умных» ламп Phillips Hue. Они имеют собственный API-интерфейс. Используя соответствующие инструменты, можно дистанционно управлять интенсивностью освещения в доме, управляя индивидуально каждой установленной лампы Phillips Hue.



На видео показано, как можно применять гарнитуру AR. Оно позволяет оценить ситуации, когда может пригодиться такая программа.





В этом проекте миникомпьютер Raspberry Pi используется для получения входных данных от приложения AR для смартфона. Миникомпьютер работает для включения и выключения света каждой лампы Phillips Hue. Созданный программный код работает также на миникомпьютере.

Toernblom выложил проект на своем веб-сайте и приложил описание настройки. Алгоритм самой программы очень простой. Raspberry Pi использует цикл while для проверки триггеров из приложения AR. Когда обнаруживаются изменение, он отправляет сигнал шлюзу Phillips Hue, чтобы изменить значение освещенности.


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