Вероятно многие еще помнят один из самых популярных флагманов серии Mi - Xiaomi Mi 6, который увидел свет в 2017 году. Тогда Xiaomi также выпустила ограниченную серию Mi 6 Silver Edition. Также Xiaomi зачем-то пропустила выпуск серии под названием Mi 7, начав выпускать Mi 8. Однако, несколько инженерных версий Mi 7 все же существуют хоть и не были пущены в массовое производство. Журналистам удалось обнаружить на одной из китайских торговых площадок обе модели - Xiaomi Mi 6 Silver Edition и инженерный прототип Xiaomi Mi 7, которые продаются там за баснословные деньги.
Смартфон Xiaomi Mi 6 Silver Edition выставлен на площадке за $2831 (205 000 руб.). Как мы уже упомянули выше, Mi 6 Silver Edition выпускался в ограниченном количестве, поэтому эта модель имеет ценность среди коллекционеров, которые будут готовы купить смартфон даже за такие деньги. Xiaomi Mi 6 Silver Edition имеет особенный дизайн, включающий в себя рамку из нержавеющей стали и специальное стеклянное покрытие задней панели.
Xiaomi раскрыла, что стекло изготавливается с помощью специального гальванического процесса. Процесс настолько сложен, что всего одна попавшая пылинка во время процесса делает партию бесполезной. Вероятно, именно поэтому Xiaomi никогда не пыталась использовать на последующих флагманах серебряный вариант, изготовленный с использованием того же процесса.
Если цена на Mi 6 Silver Edition кажется вам излишне высокой, то вы удивитесь сколько предлагают за инженерный прототип Xiaomi Mi 7. Его владелец предлагает приобрести смартфон за $141627 (103 000 00 руб.). Учитывая, что это устройство никогда не попадало на рынок, оно имеет определенный вес для коллекционеров, готовых выложить за него любые деньги.
На странице спецификаций телефона показано устройство, которое работает под кодовым названием dipper_old на чипсете Snapdragon 845. Смартфон оснащен 6.02-дюймовым OLED-дисплеем. Задняя конструкция аналогична конструкции Mi 6, включая изогнутую заднюю панель.
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