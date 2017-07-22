Крупнейшая утечка в истории Apple: стали известны конфигурация и цена будущих моделей iPhone 12
02 мая 2020, 16:01
До выхода новой серии смартфонов iPhone 12 остается еще несколько месяцев, и обычно в такое время самая большая интрига сохраняется вокруг окончательной конфигурации готовящихся к выпуску устройств и особенно их будущей рекомендованной цены. Ранее еще никогда не было, чтобы названные параметры «утекали» раньше времени и становились известными публично. Но в этом году все идет наперекосяк... Или эта утечка - новое «ноу-хау» в организации продаж Apple?
Как бы там ни было, согласно последнему сообщению известного блогера YouTub Джона Проссера, конфигурация и цена на все новые модели линийки iPhone 12 уже известны.
Джон Проссер не настолько малоизвестен, чтобы говорить о том, в чем не уверен. Например, благодаря ему ранее была обнародована достаточно точная информация о конфигурации и цене iPhone SE 2020. Поэтому его высказывания о планах Apple на эту осень, когда компания планирует выпустить новую серию смартфонов iPhone 12, кажутся вполне реальными.
Итак, как стало известно из необъявленных источников Джону Проссеру, будущий модельный ряд iPhone 12 будет состоять из четырех моделей: iPhone 12 (Mini), iPhone 12 (Plus/Max), iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
iPhone 12 (Mini)
Модель iPhone iPhone 12 Mini будет иметь 5,4 дюйм OLED-дисплей. Модель будет выделяться утонченными обводами корпуса и иметь совсем небольшую выемку под фронтальную селфи-камеру. Этим она будет сильно напоминать тонкие рамки iPhone 11 Pro. Корпус смартфона iPhone iPhone 12 Mini будет сделан из литого алюминия, на задней панели будет установлен блок с двумя камерами.
Ожидается, что iPhone 12 Mini будет оснащен процессором Apple A14 Bionic, сможет работать в сети 5G. Для внешних подключений будет применяться разъем Lightning. Частота обновления экрана составит 60 Гц.
Ориентировочная розничная цена iPhone 12 на рынке США составит $649.
iPhone 12 (Plus/Max)
Модель iPhone 12 Plus/Max будет выпущена взамен модели iPhone 11. Так же, как и предшественник, у нее будет 6,1 дюйм OLED-экран. Вырез «кроличьи ушки» под селфи-камеру станет более элегантным. Корпус будет представлять собой монолитную алюминиевую рамку, на задней панели будет установлен двойной блок камер.
Смартфон iPhone 12 Plus/Max будет работать на процессоре Apple A14 Bionic и будет поддерживать сети 5G.
Розничная цена модели iPhone 12 Plus/Max составит $749. Это будет немного выше, чем у нынешней модели iPhone 11, которая продается сегодня за $699.
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro - это наиболее совершенная модель с 6,1 дюйм OLED-экраном, совсем крошечной прорезью под селфи-камеру и еще более элегантным корпусом.
Серьезные улучшения коснулись системы камер. По всей видимости, этот блок будет сильно модернизирован. Ожидается, что новый аппарат будет представлен блоком из трех высокотехнологичных камер. Будет установлен новый сканер LiDAR, аналогичный iPad Pro 2020. К сожалению, точные технические характеристики блока камер пока не разглашаются.
IPhone 12 Pro будет работать на чипе Apple A14 Bionic и поддерживать сеть 5G.
Чтобы на равных конкурировать с флагманскими моделями Samsung, iPhone 12 Pro, по всей видимости, будет оснащен премиум-технология 120 Гц ProMotion. Речь идет об удваивании частоты обновления экрана с 60 до 120 Гц. Благодаря этому, такие операции, как воспроизведение видео, прокрутка страниц, рисование становятся плавными и более отзывчивыми. Но до сих пор такая высокая частота обновления вызывала заметный рост нагрузки на графический и вычислительные процессоры, росло энергопотребление, что вело к быстрой разрядке батареи. Поэтому вендор сдерживал внедрение этой передовой технологии. Но если она появится у iPhone 12 Pro, значит Apple удалось серьезно продвинуться по развитию этой технологии.
Ожидается, что цена на iPhone 12 Pro составит $999.
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - это смартфон класса High End. Он будет иметь самый большой экран в новой линейке Apple. Если быть точным, модель iPhone 12 Pro Max будет иметь 6,7-дюйм OLED-экран. По своему внешнему виду эта модель не будет сильно отличаться от версии iPhone 12 Pro.
Розничная цена iPhone 12 Pro Max в США составит $1099. Это практически столько же, сколько сейчас стоит iPhone 11 Pro Max.
Конечно, достоверность данных, полученных в результате утечки, требует доказательств, но на сегодняшний день информация была получена из одного из очень надежных источников.
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