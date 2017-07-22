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Lenovo выпустила беспроводную клавиатуру TrackPoint Keyboard II в дизайне ThinkPad за $99

02 мая 2020, 17:29


Для многих пользователей фирменная клавиатура, использовавшаяся ранее на ноутбуках IBM ThinkPad, - это такое же культовое явление с элементами ностальгии, что компания Lenovo, нынешний владелец всех фирменной технологий, не могли пройти мимо желаний пользователей. Как стало известно, любители клавиатуры в стиле ThinkPad могут пользоваться аналогичным аксессуаром, даже работая совсем с другими моделями компьютеров.


TrackPoint Keyboard II


Как сообщает Android Authority, компания Lenovo недавно выпустила новую модель беспроводной клавиатуры TrackPoint Keyboard II с дизайном IBM ThinkPad. Цена нового гаджета вполне достойная - $99.

Как ясно из названия - это уже второе поколение клавиатур Lenovo с фирменным дизайном. По сравнению с предыдущим поколением, у модели TrackPoint Keyboard II появились ряд существенных улучшений.

Во-первых, добавлен зарядный порт USB-C, который позволяет восстанавливать емкость встроенного аккумулятора. Во-вторых, появилась поддержка подключения беспроводных устройств, у которых нет канала Bluetooth. Для этих целей используется специальный приемник внешнего сигнала. В-третьих, появилась возможность быстрого переключения клавиатуры между двумя устройствами.





Остальные функции остались без изменений. Как и прежде, пользователи клавиатуры TrackPoint Keyboard II смогут по-прежнему использовать ее с Bluetooth-устройствами.

Дизайн новой клавиатуры слегка изменен. Внешне новая модель выглядит очень похожей на клавиатуру ThinkPad X1. В ней можно отметить такие особенности, как эргономичная форма и управление мышью TrackPoint. В нижней части расположены две кнопки для управления мышью. Снизу имеется выдвигающаяся подставка, позволяющая создавать наклон для лучшего набора текста.

Увеличено время автономной работы. Теперь для комфортной работы достаточно перезаряжать устройство раз в два месяцев. Раньше это приходилось делать ежемесячно.

Однако новая клавиатура по-прежнему поддерживает только работу с устройствами под Windows и Android. Работа с устройствами Apple под iOS до сих пор не поддерживается.



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