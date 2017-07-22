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Huawei получила патент на конструкцию раскладывающего смартфона в стиле Samsung Galaxy

02 мая 2020, 19:01


История развития складных моделей смартфонов продолжает набирать обороты. До сих пор оно шло по пути ожесточенного соперничества между двумя гигантами: Huawei и Samsung. Эти компании придерживались диаметрально противоположных подходов. В Huawei считали, что лучший складной телефон должен складываться створками наружу, позволяя держать экран всегда открытым. В Samsung наоборот, делают упор на модель, которая складывается внутрь, тем самым защищая экран от случайных ударов при ношении.

По мнению экспертов рынка, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась Samsung при разработке Samsung Galaxy Fold, дизайн их прототипа может стать победителем в гонке.

Поэтому для многих стало неожиданным, что будущие устройства Huawei тоже могут применять принцип дизайна, который до сих пор считался исключительной привилегией моделей Samsung.

Как стало известно изданию LetsGoDigital, 12 июля 2019 года Huawei зарегистрировала заявку на патент складной конструкции раскладывающегося смартфона. Официальная публикация патента состоялась 28 апреля 2020 года.

Huawei


На рисунке показан дизайн, предложенный компанией Huawei. Принцип работы этого образца напоминает то, как сделано в Samsung Galaxy Fold. Экран устройства складывается внутрь. С внешней стороны, как и у Fold, расположен также другой экран с меньшими габаритами.





Однако эти устройства не совсем одинаковые. Проблему установки селфи-камеры компания Huawei решила несколько иначе, чем Samsung. Вместо выемки на внутренней стороне экрана, Huawei разместила основную камеру на передней панели устройства рядом с внешним экраном. Благодаря такой конструкции, пользователь сможет использовать внешний экран в качестве видоискателя и получать селфи-снимки с максимальным качеством.

Патент также раскрывает детали размещения блока из четырех камер, которые традиционно использует Huawei.

Эксперты отмечают, что при выборе предложенной конструкции, будущие модели смартфонов Huawei будут выглядеть неоправданно толстым. Это недопустимо для смартфонов второго поколения, считают они. Но принимая во внимание, что устройство будет раскладным, причем угол раскрытия будет максимально широким, такой выбор может оказаться неизбежным.

Появление реального устройства с предложенным дизайном можно ожидать во второй половине года, примерно в октябре, говорится в публикации.


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