Automatic закрылась: техностартапы в США столкнулись с проблемами из-за коронавируса
02 мая 2020, 20:28
Компания Automatic, занимавшаяся до сих пор разработкой бортового диагностического ключа (OBD-II) для автомобилей, объявила о своем закрытии из-за коронавируса и прекращении сервиса поддержки созданной платформы. Доступ к сервису будет прекращен с 28 мая. Компания уже объявила, что клиенты могут выбросить адаптеры для компьютерной диагностики, которые разрабатывала компания Automatic, или сдать на переработку.
Речь идет об устройстве компьютерной диагностики (OBD, On-board diagnostics), с помощью которого проводится диагностика систем автомобиля. Результаты диагностики загружаются в смартфон, позволяя владельцу автомобиля быстро распознать, например, полученный сигнал о неисправности на приборной панели. Такое устройство используются также автомеханиками и диагностами, помогая быстро находить неисправности.
Системы OBD внедряются с 1980-х годов, OBD-II - с 1996 года. Современные варианты используют стандартизованные для различных марок автомобилей цифровые порты для предоставления текущих данных и выдачи стандартных кодов проблем DTC.
Прибор, который выпускала компания Automatic, позволял получать также данные о местоположении в реальном времени, историю поездок.
Как сообщила компания, выпущенные ею ключи и приложение с 28 мая станут недоступными для использования. В заявлении на своем веб-сайте Automatic сообщила:
«Как и многие другие компании в Соединенных Штатах, пандемия COVID-19 негативно повлияла на наш бизнес. Из-за того, что все меньше покупателей покупают и арендуют автомобили, мы, к сожалению, не видим пути для дальнейшего существования нашего бизнеса. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, впереди еще больше неопределенности. Поэтому мы приняли трудное для себя решение прекратить поддержку продукта, сервиса и созданной платформы для автоматической диагностики автомобилей».
Компания Automatic анонсировала первый выпуск своего устройства Automatic Link первого поколения в 2013 году. Разработанный ключ стоил $100 и мог автоматически отслеживать поездки и вести контроль выполненных заправок. В то же время его возможности по диагностике автомобилей оценивались как несколько ограниченные.
Два года спустя компания Automatic выпустила новую модель - адаптер Automatic Link второго поколения. Она также запустила в работу Магазин мобильных приложений.
Прошлой весной компания объявила, что больше не будет заниматься развитием своих адаптеров. Теперь компанией объявлено о полном закрытии бизнеса.
Как отмечают эксперты, в США уже наблюдается процесс приостановки выпуска новых технологичных продуктов на рынок. Например, упоминается отложенный выпуск автомобиля Hummer EV или отказ от обновления роботизированной газонокосилки iRobot из-за COVID-19. Однако массового закрытия бизнеса компаний еще не наблюдается.
Впрочем, отмечают эксперты, проблемы продолжают нарастать.
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