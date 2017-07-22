Huawei собрался покорять рынок персональных компьютеров с продуктами, работающими на собственных процессорах HiSilicon Kunpeng и, представленной недавно операционной системе HamrmonyOS.
На данный момент собственная операционная система китайского технологического гиганта под кодовым названием HongMeng находится только на нескольких Honor, а также на смарт-телевизорах Huawei. Но с выходом HarmonyOS 2.0 мы можем увидеть ее на ПК.
По данным инсайдеров, эти компьютеры будут работать на процессорах Kunpeng. В утечке также говорится, что некоторые китайские фабрики организовывают совместное сотрудничество с Huawei для создания цепочки поставок комплектующим к этим ПК.
Компания Huawei представила HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei (HDC) 2019 года. На мероприятии компания также поделилась дорожной картой, в которой упоминается версия 2.0, которая будет выпущена в 2020 году с поддержкой ПК, автомобилей и носимых смарт-устройств.
Так что все это происходит в соответствии с планом, раскрытым фирмой в прошлом году. Мы можем ожидать, что анонс HarmonyOS 2.0 состоится на конференции разработчиков Huawei 2020 позже в этом году.
Процессоры Kunpeng не являются чем-то новым, поскольку компания уже поставляет их своим корпоративным клиентам для вычислительных решений. В 2019 году Huawei также анонсировала свою первую настольную материнскими плату на основе процессора Kunpeng 920 с поддержкой всего необходимого аппаратного обеспечения. Однако эта материнская плата пока недоступна для потребителей.