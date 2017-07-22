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Huawei планирует выйти на рынок ПК с собственными: процессором, материнкой и ОС

02 мая 2020, 21:18





Huawei собрался покорять рынок персональных компьютеров с продуктами, работающими на собственных процессорах HiSilicon Kunpeng и, представленной недавно операционной системе HamrmonyOS.

Huawei планирует выйти на рынок ПК


На данный момент собственная операционная система китайского технологического гиганта под кодовым названием HongMeng находится только на нескольких Honor, а также на смарт-телевизорах Huawei. Но с выходом HarmonyOS 2.0 мы можем увидеть ее на ПК.

По данным инсайдеров, эти компьютеры будут работать на процессорах Kunpeng. В утечке также говорится, что некоторые китайские фабрики организовывают совместное сотрудничество с Huawei для создания цепочки поставок комплектующим к этим ПК.

Huawei планирует выйти на рынок ПК


Компания Huawei представила HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei (HDC) 2019 года. На мероприятии компания также поделилась дорожной картой, в которой упоминается версия 2.0, которая будет выпущена в 2020 году с поддержкой ПК, автомобилей и носимых смарт-устройств.

Так что все это происходит в соответствии с планом, раскрытым фирмой в прошлом году. Мы можем ожидать, что анонс HarmonyOS 2.0 состоится на конференции разработчиков Huawei 2020 позже в этом году.

Процессоры Kunpeng не являются чем-то новым, поскольку компания уже поставляет их своим корпоративным клиентам для вычислительных решений. В 2019 году Huawei также анонсировала свою первую настольную материнскими плату на основе процессора Kunpeng 920 с поддержкой всего необходимого аппаратного обеспечения. Однако эта материнская плата пока недоступна для потребителей.


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