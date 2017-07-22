Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением
02 мая 2020, 21:42
В начале апреля Samsung выпустила великолепный трансформер «2-в-1» Galaxy Chromebook премиум класса. Многим он сразу запомнился своим прекрасным дизайнерским оформлением корпуса из алюминиевого сплава.
Многие эксперты, которым удалось попробовать Galaxy Chromebook в деле, отмечали его великолепный дизайн и называли «самым тонким Chromebook от Samsung». Толщина ноутбука составляет всего 9,9 мм, он выполнен в потрясающем красном оформлении цвета Fiesta с параллельным использованием приглушенных оттенков цветов Mercury Grey.
С технической точки зрения Galaxy Chromebook оснащен 4K UHD AMOLED HDR400 дисплеем с тонкой 3,9 мм рамкой, обеспечивая отличные возможности для просмотра. При цене в США $999,99 этот Galaxy Chromebook выглядел очень достойно.
Но месяц последующей работы с ним выявил серьезные проблемы. Оказалось, что купив такое устройство, многие пользователи столкнулись с очень плохим временем автономной работы. Несмотря на то, что Samsung утверждает, что его ноутбук способен активно работать в течение 8 ч автономно, в реальной жизни оказалось, что Galaxy Chromebook обеспечивает только 4-5 часов автономной работы.
«4 часа автономной работы ноутбука за 999 долларов совершенно недопустимы», - было мнение рынка.
В частности, Engadget публикует следующий отзыв: «время автономной работы Galaxy Chromebook недопустимо. Используя этот ноутбук в своей повседневной жизни, я уже несколько раз сталкивался, что срок его работы не превышал четырехчасовой отметки».
Аналогичная рецензия поступила и от Verge:«Samsung заявил, что обеспечит восемь часов автономной работы. У меня получилось четыре часа и 20 минут на одну зарядку. Все время я занимался только работой с несколькими незатратными приложениями и выходит в Интернет на нескольких вкладках Chrome при яркости экрана 50%».
SamMobile сообщает, что Samsung изучает проблему и пытается найти решение.
Дизайн Galaxy Chromebook действительно привлекательный. Samsung вложил внутрь «мощный компьютер», получив отличную реакцию рынка и интерес к своему новому устройству.
Но результат оказался коварным. Ноутбук оснащен процессором Core i5 и ярким экраном 4K UHD HDR. Это достаточно затратные компоненты, поэтому пока неизвестно, сможет ли Samsung адекватно решить эту проблему.
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