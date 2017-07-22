9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple
02 мая 2020, 22:29
Два года назад аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил инвесторам, что Apple собирается выпускать высококачественные наружные наушники с функциями, аналогичными наушникам-вкладышам AirPods. Затем эта тема сошла в тень, и никто не обсуждал ее деталей. В марте этого года о ней вспомнили снова.
Исследователи издания 9to5Mac нашли тогда эскизы готовящихся моделей новой головной гарнитуры от Apple и решили начать обсуждение, как могли бы выглядеть высококачественные наушники Apple с накладными амбушюрами. Было высказано предположение, что Apple предложит как минимум два цветовых варианта для своей гарнитуры. Высказывали мнение, что это будут изделия, вероятно черного или космического серого и белого цветов. Для сравнения указывалось, что Apple предлагает AirPods и AirPods Pro только белого цвета.
Присутствие возможных светлых и темных глифе рассматривалось на примере наушников Apple Beats, где цвет используется в качестве основной маркетинговой функции. Никакой информации от Apple тогда не поступило на счет этих предположений.
Что касается функций, то исследователи 9to5Mac выяснили, что поклонники Apple активно желают получить высококачественные наушники с широким набором функций. Отмечалось, что они хотят иметь органичную звукоизоляцию и качественный звук, более высокий, чем позволяют получить вкладыши.
Теперь в 9to5Mac решили провести опрос и опросить всех желающих, чтобы узнать их мнение о цене для будущей головной гарнитуры от Apple. Очевидно, что реальная цена останется неизвестной до официального объявления, но узнать мнение рынка было интересно многим.
Для сравнения приводились данные по другим моделям Apple Beats и AirPods. Так, Apple оценивает свои наушники-вкладыши AirPods Pro за $249, а Beats Solo Pro - за $299. Теоретически, внешняя гарнитура Apple должна стоит еще дороже, возможно, даже $349 или $399.
Если сравнивать цены с другими продуктами линейки Apple, то названный уровень может было бы назвать слишком дорогим. Однако 9to5Mac призывали присмотреться к продукции конкурентов на рынке, прежде чем давать собственную оценку. Так, в розничной продаже Bose QuietComfort 35 стоят $349, Bose Noise Cancelling 700 стоят $399, а внешняя гарнитура Sony WH1000XM3 продаются в розницу за $350.
Результаты опроса 9to5Mac на 02/05/2020
Окончательные данные опроса пока не подведены, но большинство поклонников Apple сошлись на цене от $299 до $349.
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