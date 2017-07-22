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Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

02 мая 2020, 23:39


Meizu сегодня официально подтвердила, что смартфоны серии Meizu 17 будут выпущены в этом месяце - 8 мая 2020 года. За последние несколько дней компания уже выступила с рядом информационных материалов, где были раскрыты некоторые характеристики будущих гаджетов. Вся информация размещалась на официальной странице Meizu в сети Weibo. Последний материал был посвящен зарядному устройству, которое будет поставляться вместе с телефонами.

Согласно сообщению, смартфоны серии Meizu 17 будут оснащаться зарядным устройством GaN. Речь идет о зарядных устройствах на основе нитрида галлия. Они меньше по размерам по сравнению с другими традиционными зарядками. Это связано с тем, что устройствам GaN не требуется там много компонентов внутри, сколько необходимо использовать для кремниевых зарядок. В то же время используемый материал в зарядках GaN способен проводить гораздо более высокие напряжения в единицу времени, чем кремний.

Зарядные устройства GaN также более эффективны и меньше расходуют энергии на тепловые потери. Многие связывают с ними будущее для всех зарядных устройств.


Meizu 17


Сообщается, что зарядное устройство Meizu 17 будет доступно в черно-белом исполнении и будет поставляться вместе со складной вилкой под американские электросети.

Смартфоны линейки Meizu 17 будут оснащены аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой режима суперзарядки 30 Вт Super mCharge. Зарядное устройство GaN, которое будет поставляться вместе со смартфоном, также будет рассчитано на мощный ток зарядки, раз его мощность может достигать 30 Вт.





Сообщалось также, что для смартфонов Pro версии будет доступен также режим беспроводной зарядки Super Wireless mCharge.

Еще один аксессуар, который был представлен на сайте Meizu, - это новый блок питания Meizu с портом USB-C и дисплеем, показывающим уровень заряда батареи. Его емкость неизвестна, но ожидается, что она будет не менее 10000 мАч.

Анонс смартфонов Meizu 17 должен состояться 8 мая 2020 года. Телефоны будут снабжены перфорированным дисплеем с частотой обновления 90 Гц, будут иметь процессор Qualcomm Snapdragon 865. Сообщалось также о стереодинамиках, mEngine 3.0 и четырех камерах.



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