У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей
04 мая 2020, 09:01
В феврале THG.ru сообщал о выпуске складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip вместе с флагманами серии Galaxy S20. Сообщалось, что Galaxy Z Flip (его нынешняя цена $999) будет оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем, будет иметь дисплей Infinity-O с отверстием в центральной верхней части для 10 Мп фронтальной камеры.
Но на днях онлайн-портал LetsGoDigital опубликовал данные по патентной заявке на новый дизайн складного смартфона, в котором эксперты рынка усмотрели проект, подходящий для преемника Galaxy Z Flip. Если судить по изображениям, опубликованным в патентной заявке, в конструкции задней части предполагаемого смартфона Galaxy Z Flip 2 произойдут определенные изменения.
Как видно на картинке, в центре задней складываемой части дисплея планируется расположить отдельный модуль камер. Разработчик патента предлагает две возможные конструкции, Модель A и Модель B. По всей видимости, предлагается два возможных варианта конструкционного решения для модели-преемника.
У нынешней модели Galaxy Z Flip на задней панели расположен сдвоенный блок камер, светодиодная вспышка и дополнительный OLED-дисплей. Этот экран используется для контроля поступающих уведомлений, информацию о которых можно получать даже при закрытой крышке смартфона.
Samsung Galaxy Z Flip
Модель A, приведенная в патентной заявке, имеет тройной блок камер. Рядом с ним располагается вспышка и дополнительный экран.
У модели B имеется аналогичный тройной блок камер, но он расположен вертикально. Благодаря такому положению, можно разместить рядом более крупный дополнительный дисплей.
Других существенных изменений с точки зрения дизайна, кажется, больше нет. Патентная заявка не раскрывает никакой информации о технических характеристиках устройства.
Издание LetsGoDigital отмечает, что предложенный патент - это не гарантия того, что южнокорейская компания непременно воспользуется этой конструкцией при разработке будущего смартфона Galaxy Z Flip 2. В то же время, эксперты отмечают, что они приветствуют, есчли Samsung пойдет на такой шаг и разместит на задней панели три камеры или дисплей увеличенного размера.
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