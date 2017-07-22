РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей

04 мая 2020, 09:01


В феврале THG.ru сообщал о выпуске складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip вместе с флагманами серии Galaxy S20. Сообщалось, что Galaxy Z Flip (его нынешняя цена $999) будет оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем, будет иметь дисплей Infinity-O с отверстием в центральной верхней части для 10 Мп фронтальной камеры.

Но на днях онлайн-портал LetsGoDigital опубликовал данные по патентной заявке на новый дизайн складного смартфона, в котором эксперты рынка усмотрели проект, подходящий для преемника Galaxy Z Flip. Если судить по изображениям, опубликованным в патентной заявке, в конструкции задней части предполагаемого смартфона Galaxy Z Flip 2 произойдут определенные изменения.

Samsung Galaxy Z Flip 2


Как видно на картинке, в центре задней складываемой части дисплея планируется расположить отдельный модуль камер. Разработчик патента предлагает две возможные конструкции, Модель A и Модель B. По всей видимости, предлагается два возможных варианта конструкционного решения для модели-преемника.

У нынешней модели Galaxy Z Flip на задней панели расположен сдвоенный блок камер, светодиодная вспышка и дополнительный OLED-дисплей. Этот экран используется для контроля поступающих уведомлений, информацию о которых можно получать даже при закрытой крышке смартфона.

Samsung Galaxy Z Flip


Samsung Galaxy Z Flip


Модель A, приведенная в патентной заявке, имеет тройной блок камер. Рядом с ним располагается вспышка и дополнительный экран.

У модели B имеется аналогичный тройной блок камер, но он расположен вертикально. Благодаря такому положению, можно разместить рядом более крупный дополнительный дисплей.

Samsung Galaxy Z Flip 2


Других существенных изменений с точки зрения дизайна, кажется, больше нет. Патентная заявка не раскрывает никакой информации о технических характеристиках устройства.




Издание LetsGoDigital отмечает, что предложенный патент - это не гарантия того, что южнокорейская компания непременно воспользуется этой конструкцией при разработке будущего смартфона Galaxy Z Flip 2. В то же время, эксперты отмечают, что они приветствуют, есчли Samsung пойдет на такой шаг и разместит на задней панели три камеры или дисплей увеличенного размера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением
  • Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе
  • Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года
  • Samsung может перейти на OLED-матрицы BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов
  • Samsung сократила закупку комплектующих для смартфонов на 50%

    • следующая новость
    Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

    предыдущая новость
    Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 мая, 2020

    Кубики LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане

    Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

    Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена

    Американские ученые продемонстрировали умную ткань

    Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных

    AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

    Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3

    На Nubia Red Magic 5G нашли скрытые функции

    OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

    Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения

    Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

    У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей

    2 мая, 2020

    Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

    9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple

    Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением

    Huawei планирует выйти на рынок ПК с собственными: процессором, материнкой и ОС

    Automatic закрылась: техностартапы в США столкнулись с проблемами из-за коронавируса

    Huawei получила патент на конструкцию раскладывающего смартфона в стиле Samsung Galaxy

    Lenovo выпустила беспроводную клавиатуру TrackPoint Keyboard II в дизайне ThinkPad за $99

    Крупнейшая утечка в истории Apple: стали известны конфигурация и цена будущих моделей iPhone 12

    ССЫЛКИ