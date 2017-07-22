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Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

04 мая 2020, 10:45





Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX Alpha 5G в сентябре прошлого года, однако этот смартфон не вышел в массовое производство. Так что можно считать, что последний действительно коммерческий выход флагмана Xiaomi состоялся в 2018 году, и это был Xiaomi Mi MIX 3. Но похоже, что выход следующего флагмана Xiaomi не за горами, поскольку компания создала на Weibo новый аккаунт, посвященный линейке MIX.

Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4


Последние утечки говорят о том, что компания может вести подготовку к выходу на рынок смартфонов серии Mi MIX 4, которые могут включать Mi MIX 4 и Mi MIX 4 Pro. Смартфоны могут быть оснащены дисплеем частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K.

Хотя никакой информации о выходе этих флагманов нет, некоторые сообщения намекают на то, что серия Mi MIX может увидеть свет после стабильного развертывания MIUI 12, которое запланировано на июнь текущего года.

Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX


Стоит напомнить, что последний же анонсированный смартфон из линейки MIX - Mi MIX Alpha 5G оснащен 7,92-дюймовым S-AMOLED-дисплеем с встроенным сканером отпечатков пальцев. На борту смартфона 12 ГБ оперативной памяти и 512 встроенной памяти. Камера представлена 108-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным телеобъективом, ультра широкоугольным объективом на 20 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.



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