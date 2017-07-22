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Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения

04 мая 2020, 11:27


MSI сегодня представила миру премиальный вариант своей материнской платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon. Новинка получила название MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK, а ее главное отличие от младшей сестры в предустановленном на заводе водяном блоке охлаждения процессора.

Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK


Основание блока охлаждения выполнено из никелированной меди, а крышка состоит из прозрачного акрила, который украшен вставками, которые имитируют углеродное волокно. Стоит отметить, что в разработке блока охлаждения принимала участие компания EK Water Blocks. Блок охлаждения оснащен множеством адресных светодиодов RGB, которые можно подключить к материнской плате с помощью 3-контактного коннектора ARGB.

Вода в блоке охлаждения "гуляет" по специальным микро трубкам, сеть которых расположена прямо над сокетом. Ну и особо выделяется стильная накладка с надписью Carbon EK X, расположенная прямо на радиаторе.



Остальные характеристики материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X ничем не отличаются от младшей модели, так что можно сказать, что этот текст посвящен больше блоку охлаждения, чем самой материнке. Цены на новинку в MSI не сообщили, но можно предположить, что она будет дороже оригинальной хотя бы на стоимость предустановленного водоблока, цена которого около $140 (10 000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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