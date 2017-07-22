Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения
04 мая 2020, 11:27
MSI сегодня представила миру премиальный вариант своей материнской платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon. Новинка получила название MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK, а ее главное отличие от младшей сестры в предустановленном на заводе водяном блоке охлаждения процессора.
Основание блока охлаждения выполнено из никелированной меди, а крышка состоит из прозрачного акрила, который украшен вставками, которые имитируют углеродное волокно. Стоит отметить, что в разработке блока охлаждения принимала участие компания EK Water Blocks. Блок охлаждения оснащен множеством адресных светодиодов RGB, которые можно подключить к материнской плате с помощью 3-контактного коннектора ARGB.
Вода в блоке охлаждения "гуляет" по специальным микро трубкам, сеть которых расположена прямо над сокетом. Ну и особо выделяется стильная накладка с надписью Carbon EK X, расположенная прямо на радиаторе.
Остальные характеристики материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X ничем не отличаются от младшей модели, так что можно сказать, что этот текст посвящен больше блоку охлаждения, чем самой материнке. Цены на новинку в MSI не сообщили, но можно предположить, что она будет дороже оригинальной хотя бы на стоимость предустановленного водоблока, цена которого около $140 (10 000 руб.).
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